Cardurile educaționale vor fi încărcate în luna noiembrie!

Ministrul Educației vine cu vești bune pentru elevii din învățământul preuniversitar. Daniel David anunță că în luna noiembrie urmează să fie încărcate cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026.

Ministrul Educației a anunțat că încărcarea cardurilor educaționale se va face în două etape. Tichetele educaționale pot fi folosite pentru cumpărarea de rechizite și a hainelor necesare elevilor la școală.

Daniel David a anunțat că cei care au deja carduri își vor primi banii în cursul lunii noiembrie, în timp ce cardurile noi vor fi alimentate în cursul lunii decembrie, după ce acestea vor fi emise.

”Vom începe să facem plățile pe cardurile educaționale în luna noiembrie, pentru cei care au deja carduri, iar pentru ceilalți în luna decembrie, fiindcă trebuie făcute și cardurile”, a declarat Daniel David, potrivit edupedu.ro.

Cei care beneficiază de tichetele educaționale în valoare de 500 de lei în noul an școlar sunt preșcolarii și elevii care fac parte din categoriile vulnerabile.

Potrivit datelor anunțate de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, 666.373 de elevi vor fi sprijiniți cu 333.186.500 lei în 2025-2026.

Atenție, cardurile educaționale pot fi folosite doar pe teritoriul României, în unitățile afliliate. De asemenea, nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achiziționează rechizitele /articolele de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;

Cardurile educaționale sunt valabile un an de la data emiterii. Sprijinul oferit de stat elevilor care fac parte din categoriile defavorizate se acordă o singură dată pe an.