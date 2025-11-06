„De Profundis”, după Oscar Wilde – premiera de deschidere a unei stagiuni despre fragilitate, forță, sens și umanitate, din 19 noiembrie, la MNAR

Unele locuri nu se aleg întâmplător. „De Profundis” va prinde viață si se va juca într-un spațiu care poartă în sine aceeași fragilitate, tăcere și reflecție ca textul însuși. Premiera spectacolului va avea loc la Muzeul Naţional de Artă al României, în Sala Oglinzilor, un spațiu în care publicul pătrunde rar, dar care, pentru o seară, se va transforma într-o scenă a confesiunii și a luminii interioare.

„De Profundis” în regia lui Răzvan Mazilu, va fi prima premieră a noii stagiuni a Teatrului Stela Popescu, intitulată „Anatomia maşinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” 2025-2026, o stagiune despre fragilitate, forță, sens și umanitate.

Un loc nou, o întâlnire rară, o alegere cu sens. Pentru că, dincolo de orice ziduri, continuăm să dăm sens lucrurilor. Hai să ne fim oglindă !

Începând de luni, 10 noiembrie, Teatrul Stela Popescu pune în vânzare biletele pentru primele 6 reprezentații ale spectacolului „De Profundis”, care vor avea loc în Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României – un spațiu în care fragilitatea și reflecția capătă contur scenic. Spectacolele vor avea loc pe 19 și 20 noiembrie 2025, ora 19:00, 20 decembrie 2025 – două reprezentații: ora 17:00 și 19:30 şi 16 și 17 ianuarie 2026, ora 19:00.

„De Profundis” după Oscar Wilde, este un spectacol de Răzvan Mazilu, decorul Oana Micu, lighting design Costi Baciu, cu Răzvan Mazilu şi Tudor Cucu Dumitrescu.

Teatrul Stela Popescu mulțumeşte Muzeului Național de Artă al României pentru deschidere, implicare și pentru înțelegerea profundă atât a situației teatrului, cât și a nevoii reale de a da acestui text un spațiu pe măsură, întărind ideea să dăm sens, împreună, artei.