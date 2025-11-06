E director la Porsche, campion la Rally Raid, se dă cu motorul, conduce bărci și construiește mașini de curse din Lego!

Ștefan Vâlsănoiu și-a trecut numele pe lista campionilor naționali la Rally Raid, după un sezon de foc. Directorul Executiv-Centrul Porsche București trăiește viteza în toate formele – de la competițiile de anduranță la bărci, motoare și chiar modele Lego de colecție.

După un sezon extrem de dificil, Ștefan Vâlsănoiu și Eduard Georgescu sunt noii campion naționali de la Rally Raid.

„Sunt bucuros, dar mai mult de atât, simt o eliberare. Pe parcursul campionatului s-a acumulat o presiune, o dorință de a câștiga, un spirit de competitivitate între noi și, pe lângă toate astea, a fost și multă muncă, de pregătit mașina, seara până târziu la garaj”, spune Ștefan.

Rally Raid-ul este unul dintre cele mai grele și spectaculoase campionate din motorsport, care se desfășoară pe macadam, noroi, piatră și bucăți de asfalt.

„Petreci foarte mult timp în mașină, uzurile tehnice ale mașinii, cât și cele fizice ale tale, pe parcursul a 5, 6 ore sunt foarte mari. Am avut competiții și mai lungi de 6 ore de mers încontinuu. Cea mai lungă distanță a fost de 580 de kilometri”, dezvăluie acesta.

De 10 ani, Ștefan se dă în competițiile de Rally Raid, air de mai bine de 2 decenii în cele de moto. Cel mai greu i-a fost când le făcea în paralel: „Îmi aduc aminte în weekend-urile în anii în care mergeam și colo și colo… Eram extrem de atent să nu se suprapună o cursă de auto cu una de motoare”.

De 21 de ani activează în domeniul auto

De când se știe, Ștefan e pasionat de mașini. Și jobul lui se învârte tot în jurul lor! La 41 de ani este Directorul Executiv -Centrul Porsche București.

„În 2005 am venit cu tata să își cumpere o mașină și ușor, ușor, vânzătorului i-a plăcut de mine la vremea respectivă. Nu doar că mi-a vândut mașina, dar mi-a și oferit un job în cadrul echipei Wolkswagen. Am crescut de la vânzător, apoi director de vânzări la marca Skoda, am schimbat marca, director la service, pe toate mărcile de volum, iar la marca Porsche am ajuns din 2021”, povestește Directorul Executiv- Centrul Porsche București.

Pilotul de la Rally Raid conduce și bărci:„Pasiunea pentru bărci a venit simultan o dată cu cea pentru Rally Raid. Partea de bărci e mai mult o zonă de relaxare”.

El a fost nevoit să-și testeze abilitățile de skipper și pe furtună! „A fost o provocare pentru că în postura de căpitan nu trebuia să arăt echipajului teama sau frica că nu ști ce se întâmplă. Trebuie să lucrezi foarte mult cu tine să îți păstrezi calmul. Au fost furtuni destul de rele, dar ne-am descurcat”, mărturisește Ștefan.

De 4 ani, Ștefan și-a mai descoperit o plăcere! Construiește mașini de curse din piese Lego.

“Cea mai complexă mașină din tot ce înseamnă Gama Lego făcută de mine a durat peste 20 de ore de lucru. După ce am descoperit wall-urile astea spectaculoase din Hong Kong, am început să le iau, să le pun în valoare cum trebuie. Am Defender, un Bugatti, un Porsche, un GT3, un Ford, un McLaren de Formula 1 și un Ferrari”, explică, mândru pilotul.

Ștefan și Eduard Georgescu fac echipă de 2 ani

Din 2023, Ștefan este coleg în competițiile de Rally Raid cu Eduard Georgescu. Edi e copilotul și stâlpul echipei, cum îi place lui Ștefan să spună, iar fără el, cei 2 nu aveau nici o șansă să câștige campionatul.

„Edi este un profesionist desăvârșit. Este un om complex, puternic, imbatabil, care m-a motivat să dau maxim în această competiție. Au fost momente în care mi-a fost foarte greu, dar nu m-a lăsat nici o secundă să cedez! A fost cel care m-a împins de la spate”, spune Ștefan.

Pilotul povestește că etapa de la Buzău a fost cea mai spectaculoasă din acest sezon:“ Eram ferm convins că noi eram undeva pe locul 4, dar am câștigat. Pe parcursul regrupărilor, la jumătatea cursei, știind că suntem atât de în spate, am fost extrem de motivați să dăm totul”.

Un an și jumătate au stat cu mașina pe bară

Până acum, Stefan și Eduard au schimbat 3 mașini.

„Am început cu o mașină foarte ieftină, cu un Suzuki, ulterior am făcut upgrade către un Prototip făcut în Bulgaria, iar acum 2 ani a mai venit în componența echipei și o Toyota, care a făcut Dakar-ul în 2014”, povestește Ștefan.

Cu un dintre ele au avut mari probleme. Un an și jumătate nu au știut ce probleme are.

„A fost un episod extrem de frustrant. În 2019 trebuia să mergem la raliuri în Turkmenistan. Totul era pregătit, eram înscriși în competiție, iar fix în ziua în care camionul trebuia să ne ridice mașina, mașina nu a mai pornit, de la o eroare banală. Practic, nu am avut o baterie extrem de bună, iar unul dintre băieții care se ocupau de mașină a inversat bornele și în urma acelui scurt circuit s-au ars doi pini la calculatorul central. Ne-a luat un an și jumătate să ne dăm seama de unde sunt problemele, timp în care nu am putut să facem mai nimic”.