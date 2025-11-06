Eurodeputatul Maria Grapini a militat, în comisia pentru agricultură a PE, pentru creșterea implicării femeilor în agricultură: „Procentul de doar 3% al femeilor care conduc o fermă arată că sunt încă multe obstacole nerezolvate!”

În cadrul săptămânii egalității de gen, marcată în Parlamentul European, eurodeputatul Maria Grapini, membru în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), a prezentat, în cadrul dezbaterii din comisie a Planului de acțiune pentru femei, un punct de vedere pertinent privind egalitatea si drepturile femeilor în agricultură, dar și a necesității creșterii implicării acestora în acest domeniu extrem de important.

“Cred că procentul de doar 3% al femeilor care conduc o fermă arată că sunt încă multe obstacole nerezolvate. Avem un Plan pentru egalitate de șanse, dar diferența între ce am reglementat și ce este în practică rămâne semnificativă!”, a avertizat, în intervenția sa, eurodeputatul S&D.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a prezentat câteva motive elocvente care îngreunează accesul femeilor în domeniul agriculturii, printre care: tradiția culturală, mentalitatea că doar bărbații pot fi fermieri; munca dificilă, de foarte multe ori grea, în fermele care încă nu sunt retehnologizate; lipsa de încredere a unor instituții în potențialul femeilor-fermier și, nu în ultimul rând, încrederea mai scăzută a băncilor în finanțarea fermelor conduse de femei.

De asemenea, eurodeputatul S&D a tras un semnal de alarmă în privința lipsei educației pentru formarea lucrătorilor agricoli dar, în multe cazuri, și lipsa alternativelor pentru creșterea copiilor (creșe, gradinite etc).

De menționat faptul că săptămâna 3-9 noiembrie este săptămâna egalității de gen, în Parlamentul European.

Parlamentul European dorește, astfel, să evidențieze că realizarea condițiilor pentru ca femeile să participe pe deplin la forța de muncă și la viața publică nu este doar o chestiune de echitate, ci aduce, totodată, beneficii economice și sociale.