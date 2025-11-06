Liviu Negoiță avertizează: „Bucureștiul stă pe un munte de bani nefolosiți. Avem nevoie de o administrație care să știe să îi aducă în oraș!”

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primăria Capitalei, critică dur incapacitatea administrațiilor anterioare de a atrage fondurile europene puse la dispoziția Bucureștiului. Într-o declarație fermă, acesta arată că infrastructura orașului ar fi putut arăta radical diferit dacă municipalitatea ar fi știut să folosească oportunitățile financiare existente.

„Bucureștiului i-au fost alocate 13 miliarde de euro. Din acești bani, au fost atrași doar 2,1 miliarde. Diferența este uriașă, iar această neputință lovește direct în calitatea vieții bucureștenilor: în trafic, în utilități, în transport, în tot ceea ce înseamnă funcționarea unui oraș european”, a declarat candidatul PUSL.

Negoiță propune înființarea unui departament de top pentru atragerea fondurilor europene, care să lucreze cu obiective clare și responsabilitate transparentă. În opinia sa, gestionarea deficitară a finanțărilor externe a dus la pierderea unor proiecte majore ce puteau transforma Capitala în următorii ani.

Acesta le cere tuturor candidaților să își asume public un angajament ferm față de cetățeni. „Avem nevoie de un contract cu bucureștenii, nu de promisiuni aruncate în vânt. Este timpul ca administrația Capitalei să lucreze pentru oameni și cu rezultate măsurabile”, a subliniat Negoiță.

El a reamintit și performanțele mandatului său la Sectorul 3, unde toate străzile erau racordate la utilități. „Astăzi avem străzi de pământ în Sectorul 1, în 2025. Este inadmisibil într-o capitală europeană”, a adăugat acesta.

Negoiță afirmă că Bucureștiul are șansa de a recupera decalajele doar cu o administrație profesionistă, capabilă să atragă bani europeni și să transforme proiectele pe hârtie în realitate.