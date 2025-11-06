Noua lege RCA, adoptată, la presiunile Comisiei Europene!

Parlamentul a adoptat o nouă lege privind asigurarea obligatorie RCA, prin care România transpune în legislația internă directive europene întârziate de mai bine de un an. Decizia a venit în urma unor dezbateri intense, pentru a evita penalități semnificative din partea Comisiei Europene, care a declanșat deja procedura de pre-infringement.

Printre modificările impuse de UE se numără introducerea obligativității asigurării pentru trotinetele electrice care cântăresc peste 25 de kilograme sau pot depăși 25 km/h, precum și majorarea limitelor de despăgubire. Aceste măsuri au fost intens mediatizate și sunt cunoscute deja de majoritatea șoferilor.

Pe lângă aceste schimbări obligatorii, în Parlament au fost propuse și alte amendamente, cu impact major asupra modului de soluționare a daunelor. Cea mai controversată prevedere viza mutarea negocierii despăgubirilor exclusiv între păgubit și asigurător, service-urile auto fiind eliminate din proces. Criticii au susținut că această modificare ar fi dezechilibrat piața în favoarea asigurătorilor și ar fi afectat consumatorii.