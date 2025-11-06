Putin ia în calcul efectuarea de teste nucleare, ca reacție la amenințările lui Trump!

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri elaborarea unor propuneri pentru un posibil test nuclear, ca răspuns direct la un anunț similar făcut săptămâna trecută de președintele american Donald Trump. Această mișcare, care ar marca primul test nuclear al Moscovei de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, semnalează o escaladare bruscă a tensiunilor dintre cele mai mari două puteri nucleare ale lumii.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri înalților săi oficiali să elaboreze propuneri pentru un posibil test nuclear, lucru pe care Moscova nu l-a mai făcut de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, potrivit Reuters.

Ordinul, care răspunde anunțului președintelui Donald Trump de săptămâna trecută că SUA va relua testele, a fost un semnal suplimentar că cele două țări cu cele mai mari arsenale nucleare din lume se apropie rapid de un pas care ar putea escalada brusc tensiunile geopolitice.

„Instruiesc Ministerul de Externe, Ministerul Apărării… serviciile speciale și agențiile civile relevante să facă tot posibilul pentru a colecta informații suplimentare pe această temă, a le analiza în cadrul Consiliului de Securitate și a face propuneri convenite cu privire la posibila începere a lucrărilor de pregătire a testelor cu arme nucleare”, a declarat Putin într-o declarație televizată.

Relațiile Rusia-SUA s-au deteriorat brusc în ultimele săptămâni, deoarece Trump, frustrat de lipsa de progrese în direcția încheierii războiului din Ucraina, a anulat un summit planificat cu Putin și a impus sancțiuni Rusiei pentru prima dată de la revenirea la Casa Albă în ianuarie.