Americanii de la Allen Control Systems (ACS) au ajuns la o înțelegere cu Forțele Armate Române pentru a produce turele autonome anti-drone în România.

România va produce turele autonome anti-drone. Anunțul a fost făcut în contextul în care americanii de la ACS au semnat două contracte pentru livrarea turelei sale autonome Bullfrog către armatele din Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Forțele Armate Române și compania americană de tehnologie de apărare Allen Control Systems (ACS) au semnat un memorandum de înțelegere pentru producția în comun de turele autonome anti-drone în România.

Americanii de la ACS urmează să deschidă noi birouri regionale în Asia și Europa pentru a sprijini operațiunile pe noile piețe.

Bullfrog este o stație de luptă autonomă, ușoară și cu un consum redus de energie, proiectată pentru a detecta, identifica și neutraliza UAV-urile inamice, potrivit descrierii de pe site-ul companiei.

Turela este capabilă să angajeze UAV-urile din clasele 1-3, oferind moduri autonome și semiautonome de apărare. Conform companiei, Bullfrog este singura turelă autonomă de pe piață și este disponibilă exclusiv SUA și aliaților săi.

ACS are sediul central în Austin, Texas, și a fost fondată de antreprenorul american Mike Wior (CEO) și doi foști ingineri nucleari în Marina SUA, Steve Simoni (președinte) și Luke Allen (director tehnologie), potrivit profit.ro.

Anul trecut în luna noiembrie, compania americană a atras 12 milioane de dolari în finanțare seed de la un grup de investitori condus de Craft Ventures. Firma americană de venture capital a condus și runda de finanțare Serie A, derulată în martie anul acesta, în urma căreia ACS a obținut fonduri de 30 de milioane de dolari.