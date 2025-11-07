Bolojan îi dă replica lui Grindeanu

Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis un mesaj liderului interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, înaintea congresului de vineri la care va fi aleasă conducerea PSD.

Social-democrații au, vineri, congres, urmând să-și aleagă conducerea. Liderul lor interimar este, de ceva vreme, Sorin Grindeanu, căruia președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a transmis, joi seară, un mesaj.

Întrebat ce i-ar transmite lui Grindeanu înainte de congresul PSD, Bolojan a răspuns că le dorește colegilor de coaliție ”succes și responsabilitate”, subliniind că ”fiecare partid are responsabilitate pentru guvernare”.

”Le doresc, cu toată considerația și colegialitatea, succes și responsabilitate. Fiecare partid are responsabilitate pentru guvernare. Important este să facem lucruri bune pentru țară”, a spus Bolojan.

Mesajul liderului liberal vine într-un moment în care atmosfera din coaliție pare să se fi detensionat. Totodată, cel mai recent sondaj de opinie privind intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare arată că AUR a scăzut la 38 la sută față de ”scorul” de acum câteva săptămâni (40 la sută), însă procentele partidelor aflate la guvernare arată, însumate, o fragilitate din acest punct de vedere a coaliției pro-europene (51 la sută).

Sorin Grindeanu a vorbit, acum două zile, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, acordând acesteia nota 6-7.

”Nu a fost una de prietenie nici înainte, nici acuma. Fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere, dar nu a fost niciodată de prietenie. Relația cu premierul Bolojan este una mediocră, i-aș da o notă de 6-7”, a spus, la antena3, liderul interimar al PSD.