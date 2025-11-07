Datoriile la bugetul de stat urcă la 76,7 miliarde lei în trimestrul 3 din 2025

Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, în trimestrul al treilea din 2025 valoarea totală a datoriilor restante către bugetele statului raportate la firmele din România a ajuns la 76,7 miliarde lei, în creștere față de 74,1 miliarde lei în T2 2025.

Numărul companiilor care figurează cu restanțe a crescut de la 42.387 în T2 la 43.665 în T3, ceea ce arată o tendință clară de acumulare a datoriilor fiscale.

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo

Majoritatea restanțelor sunt către bugetul de stat

Cea mai mare parte a datoriilor revine bugetului de stat, unde firmele au acumulat 57,8 miliarde lei în T3 2025. Urmează bugetul asigurărilor sociale, cu 14,12 miliarde lei, bugetul de sănătate, cu 4,27 miliarde lei și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu 518 milioane lei. Structura datoriilor arată că ponderea cea mai mare rămâne la bugetul de stat, dar și contribuțiile sociale continuă să crească.

Din totalul general, 1,78 miliarde lei sunt datorii contestate de către companii, majoritatea aferente bugetului de stat (1,73 miliarde lei).

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo

București, Ilfov și Constanța – centrele cu cele mai mari datorii

Bucureștiul rămâne pe primul loc în topul datoriilor, cu 29,99 miliarde lei și peste 17.000 de firme restante.

Pe locurile următoare se află Ilfov cu 7,14 miliarde lei și Constanța cu 3,34 miliarde lei, urmate de Timiș, Sibiu, Buzău și Hunedoara, fiecare cu datorii de peste 2 miliarde lei.

Construcțiile și comerțul, cele mai vulnerabile domenii

Pe sectoare, construcțiile conduc clasamentul, cu 5,34 miliarde lei datorii restante. Urmează comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului cu 4,84 miliarde lei, comerțul specializat cu 2,89 miliarde lei și industria chimică cu 2,35 miliarde lei.

Perspective

Creșterea ușoară a restanțelor fiscale, împreună cu nivelul ridicat al datoriilor contestate, reflectă o presiune financiară generală asupra mediului economic.

Analiștii RisCo.ro recomandă companiilor monitorizarea atentă a partenerilor și clienților, prin evaluarea periodică a stabilității financiare și a riscului de neplată, pentru a limita pierderile și a menține echilibrul în relațiile comerciale.