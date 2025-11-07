Ministrul Sănătății anunță că numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ în urma controalelor și a măsurilor adoptate în această vară. Alexandru Rogobete susține că statul a făcut economie de sute de milioane de lei, bani care rămân în sistemul medical.

Alexandru Rogobete a anunțat că statul a economisit 310 milioane de lei după ce numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ.

Potrivit ministrului Sănătății, între lunile iulie și septembrie 2025 s-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

”Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora. Rezultatele măsurilor adoptate în această vară se văd deja”, a declarat Rogobete, potrivit stiridiaspora.ro.

Ministrul a precizat că toți banii care au fost economisiți prin reducerea numărului de concedii medicale, adică 310 milioane de lei, vor fi folosiți pentru nevoile din sistemul sanitar.

Potrivit ministrului, între ianuarie și iunie 2025 scăderea numărului de concedii medicale a fost modestă, de doar 3%, după luna iulie situația s-a schimbat radical. Odată cu introducerea unor controale riguroase și modificări legislative clare, trendul s-a inversat, iar abuzurile au început să scadă vizibil.

„Începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid. Se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical, dar și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie-septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere. Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele. Mulțumesc Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru colaborarea excelentă în acest demers. Mulțumesc domnului președinte Horațiu Moldovan pentru comunicarea constantă și parteneriatul corect pe care îl avem.