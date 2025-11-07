Universitatea Craiova a învins pe Rapid Viena în Conference League!

Universitatea Craiova a câștigat primul meci din istorie în grupa de Conference League, 2-1 cu Rapid Viena. Oltenii s-au impus în Austria, în etapa a treia a grupei unice.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a ajuns la 4 puncte în grupa de Conference League, după ce în runda a doua a făcut 1-1 cu Noah, şi are şanse de calificare.

Austriecii au început tare partida de la Viena şi au luat două cartonaşe galbene în numai cinii minute, dar Craiova a rămas fără antrenor pe bancă în minutul 19, când Mirel Rădoi a fost eliminat de arbitrul sloven după ce tehnicianul român a primit al doilea galben. Golul alb-albaştrilor a picat în minutul 38, Romanchuk înscriind din assistul lui Carlos Mora. Românii domină jocul, iar Nsimba a şutat peste poartă, din poziţie foarte bună, în minutul 41. După alte trei minute, Al Hamlawi a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid şi Craiova a intrat la pauză cu avantaj minim.

Oltenii au continuat să fie vioara întâi şi în partea secundă. Portarul Gartler a scos la şutul lui Nsimba, în minutul 55, şi tot Nsimba a trimis periculos în minutul 64, în timp ce gazdele au replicat prin şutul lui Antiste, apărat de Isenko. Bairam a fost aproape de majorarea scorului în minutul 71, dar a reluat slab şi Gartler a apărat. Rapid a mai benit cu şutul pe lângă poartă al lui Bolla, iar Universitatea Craiova a învins meritat la Viena, 1-0, obţinând prima victorie în grupa unei competiţii europene. Echipa lui Rădoi este pe locul 22, în Conference League, cu patru puncte.