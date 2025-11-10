ANAT lansează, în premieră, un târg de turism după un nou concept la Wonderland Resort din Cluj

În perioada 13–16 noiembrie 2025, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduiește, în premieră, Wonder Destinations, un târg de turism organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) în parteneriat cu Wonderland Resort. Printre cei peste 40 de expozanți prezenți se numără agenții de turism, hoteluri, stațiuni, furnizori de servicii, firme de IT etc.

„ANAT lansează, la Cluj, târgul de turism Wonder Destinations. O locație extraordinară, oameni pasionați ca Darius Mârza – acestea sunt ingredientele unui eveniment de succes! Apoi, evident: avem agenții de turism care își prezintă vacanțele, avem hoteluri care se prezintă, avem și o sesiune extraordinară de prezentări pe teme de mare interes! Evenimentul vine ca răspuns la lipsa de implicare a autorităților centrale, marcând o mobilizare exemplară a sectorului privat”, declară Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

De ce Cluj? De ce Wonderland?

Clujul a fost ales pentru dinamismul său, spiritul cosmopolit și infrastructura solidă, dar și pentru inițiativa antreprenorială a gazdelor de la Wonderland Resort. Este un oraș al oamenilor liberi, cu opinie și personalitate – locul ideal pentru a deschide o serie de dezbateri despre viitorul turismului românesc.

Un târg cu misiune: să repunem turismul pe agenda publică

Wonder Destinations nu este doar un târg comercial, ci o platformă de dialog și reconstrucție. Într-un context marcat de pandemie, război, inflație și scăderea veniturilor, industria turismului a rezistat și a crescut. Dar relansarea reală presupune infrastructură, digitalizare și o autoritate independentă dedicată turismului – teme care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului.

Unde pot călători românii în 2026?

Cu zboruri charter de pe toate aeroporturile comerciale din România – inclusiv din Cluj-Napoca – românii vor avea acces la destinații variate, tot timpul anului. La târg, vor fi prezentate oferte Early Booking, vacanțe tematice, pachete personalizate și opțiuni pentru toate bugetele.

„Wonder Destinations, împreună cu ANAT, propun un nou concept de târg de turism, concept în care mediul de afaceri lansează dezbateri pe teme de interes pentru industria turistică și organizează workshop-uri utile profesioniștilor din turism. Turistii clujeni au acces la oferte speciale de vacanțe, atât în România, cât și pe destinații externe, dar se și pot bucura de concerte, tombolă sau foc de artificii. EXIMTUR va fi prezentă cu oferte speciale pe perioada târgului, cu recomandări personalizate, dar și cu o roată a norocului, denumită Roata bucuriei de a călători, la care îi invităm pe cei care vizitează târgul”, declară Lucia Nora Morariu, președinte EXIMTUR și fost președinte ANAT (2004-2006, 2013-2015).

Programul Wonder Destinations: turism, tehnologie și entertainment

Joi, 13 noiembrie:

Conferință de presă cu Dr. Alin Burcea și Darius Mârza

Masa rotundă „Turismul Românesc, încotro?” cu foști secretari de stat, lideri și președinți ANAT

Workshopuri cu teme precum incoming, aeroporturi regionale și public speaking

Vineri–Duminică, 14–16 noiembrie:

Târg deschis publicului larg, cu peste 40 de expozanți – agenții, hoteluri, destinații. Orarul zilnic de vizitare este 10:00 – 20:00.

Workshopuri despre AI, Big Data, despăgubiri în turism, marketing și inovație

Concert Delia (sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:45)

(sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:45) Wonder Talks cu Delia (duminică, 16 noiembrie, ora 19:15)

(duminică, 16 noiembrie, ora 19:15) Marea Tombolă Wonder Destinations (duminică, ora 20:00), cu premii spectaculoase: vacanțe în Antalya, România, bilete de avion, experiențe VIP

Wonder Destinations: o punte între industrie și comunitate

Evenimentul propune o experiență completă: zone tematice dedicate turismului de familie, aventurii, wellness-ului și gastronomiei, expoziții interactive, degustări culturale, prezentări multimedia și momente artistice. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu profesioniștii din industrie și vor descoperi poveștile din spatele ofertelor.

ANAT și Wonderland: parteneriat pentru viitor

Wonder Destinations este un proiect marca Wonderland Resort, organizat în parteneriat cu ANAT, dedicat promovării turismului românesc și internațional printr-o abordare inovatoare, educativă și inspirațională. Prin implicarea directă a celor mai importante agenții și branduri de turism din țară, evenimentul devine un punct de referință pentru relansarea turismului românesc.