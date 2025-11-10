directia silvica suceava
ANUNŢ LICITAŢIE Direcţia Silvică Suceava

Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 6 anunţă pentru ziua de 18.11.2025 organizarea unei LICITAŢII  la sediul unităţii, pentru închirierea obiectivului de la Ocolul Silvic Dolhasca, conform caietului de sarcini:

Nr. crt.Ocol silvicDenumirea obiectivelorSuprafaţă imobile de închiriat (mp)Nr. inventarValoare de pornire licitaţiei (lei/lună) Pas de licitaţie (lei)Garanţia de participare (lei)
1.DolhascaConstrucţii situate în municipiul Fălticeni, str. Sucevei nr. 93A, jud. Suceava (fostul sediu al O.S. Fălticeni)822 mp102794

101250

103340

102544

18052180518052

 

Valorile de mai sus sunt fără TVA.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare obiectiv, condiţiile şi documentele de calificare, se poate obţine de la sediul direcţiei începând cu data de 07.11.2025.

 Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de 18.11.2025, ora 13:00.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până în data de 18.11.2025 la orele 11:00, documentele prevăzute de caietul de sarcini al licitaţiei, respectiv:

  • dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului (copie certificată) în cazul persoanelor juridice, iar în cazul persoanelor fizice copie după cartea de identitate
  • lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetul local (certificat fiscal emis de ANAF şi consiliul local)
  • declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că nu are datorii faţă de RNP Romsilva
  • dovada constituirii garanţiei de participare
  • dovada achitării taxei de participare la licitație: 50 lei inclusiv TVA.
  • declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte prevederile caietului de sarcini, condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat prezentate în capitolul III din caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava sau telefon 0230/522.564.

