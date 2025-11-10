Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală reunește la Iași peste 1.100 de participanți

„Actualități în utilizarea tehnicilor digitale în medicina stomatologică” 13-15 noiembrie 2025 – Palatul Culturii, Iași – Format hibrid (fizic & online – platforma Zoom)

Devenit un eveniment de referință în peisajul stomatologiei românești, Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) își va desfășura lucrările științifice la Iași, în perioada 13–15 noiembrie-2025, marcând anul acesta cea de-a XVI-a ediție care, sub tema „Actualități în utilizarea tehnicilor digitale în medicina stomatologică” va confirma interesul constant pentru excelență, inovație și formare continuă în medicina dentară românească.

Evenimentul științific va reuni peste 1.100 de participanți (cadre didactice universitare, cercetători în domeniul reabilitării orale și medici stomatologi) și se va derula în format hibrid – cu participare fizică la Palatul Culturii din Iași și online, prin platforma Zoom – facilitând astfel accesul larg al profesioniștilor din domeniul stomatologic din țară și din diaspora academică. Congresul este creditat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România cu 24 de puncte EMC (educație medicală continuă), constituind o oportunitate semnificativă de formare profesională continuă pentru medicii stomatologi, cadrele didactice universitare și cercetătorii din domeniul reabilitării orale.

Excelență științifică și inovație digitală în reabilitarea orală

Congresul ASRRO se consolidează, prin tradiție și calitate, ca una dintre cele mai importante manifestări științifice naționale dedicate reabilitării orale și tehnologiilor digitale în stomatologie. Potrivit organizatorilor, ediția 2025 își propune să aducă în prim-plan noile direcții ale medicinei dentare moderne, marcate de integrarea fluxurilor digitale, utilizarea inteligenței artificiale, a laserilor medicali și a materialelor biomimetice de ultimă generație.

„Reabilitarea orală modernă nu mai poate fi concepută în afara paradigmei digitale. Într-o lume medicală în care precizia, personalizarea și sustenabilitatea devin esențiale, tehnologiile digitale nu sunt doar instrumente, ci adevărate extensii ale gândirii și responsabilității profesionale. Prin acest congres, ne propunem nu doar să prezentăm inovațiile din domeniu, ci să consolidăm o comunitate științifică orientată spre excelență, interdisciplinaritate și educație continuă. Faptul că peste o mie de profesioniști din țară și din străinătate au ales să fie parte a acestei ediții este o dovadă a maturității școlii medicale românești și a rolului central pe care ASRRO îl are în promovarea standardelor europene în medicina dentară” a declarat Prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna, Președinte al Congresului și al ASRRO.

Programul congresului include:

Sesiuni plenare și comunicări orale axate pe progresele recente din domeniul digitalizării medicale;

axate pe progresele recente din domeniul digitalizării medicale; Workshopuri interactive , printre care: „Aplicații practice în implantologia orală” „Utilizarea laserilor în medicina dentară”

, printre care: Teme multidisciplinare privind biotehnologiile regenerative, prevenția primară, educația digitală și sustenabilitatea în medicina dentară.

Sănătatea și reabilitarea orală – piloni ai stării de bine și ai calității vieții

Sănătatea orală reprezintă o componentă esențială a sănătății generale, influențând direct nutriția, fonația, estetica facială și încrederea în sine. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 3,5 miliarde de oameni la nivel global suferă de afecțiuni orale, iar peste 20% dintre adulți se confruntă cu pierderea parțială sau totală a dinților. În România, studiile arată că aproximativ 70% dintre adulți prezintă probleme dentare netratate, iar doar unul din cinci pacienți ajunge în mod regulat la medicul stomatolog.

Reabilitarea orală – care include restaurarea funcției, esteticii și sănătății cavității orale prin tratamente complexe, protetice, implantologice și digitale – devine astfel o prioritate a stomatologiei moderne. Utilizarea tehnologiilor digitale, precum scanarea intraorală, proiectarea CAD/CAM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing) și inteligența artificială, contribuie semnificativ la creșterea preciziei, confortului pacientului și durabilității tratamentelor. Prin inițiative precum Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO), profesioniștii din domeniu consolidează eforturile comune pentru promovarea educației, cercetării și inovației în reabilitarea orală, reafirmând importanța unei stomatologii bazate pe știință, empatie și excelență clinică. Congresul Național ASRRO 2025 reprezintă un moment de convergență între știință, tehnologie și artă medicală, reafirmând legătura profundă dintre progresul tehnic și responsabilitatea față de pacient.

Despre ASRRO

Fondată cu scopul de a promova excelența științifică și inovația în reabilitarea orală, Asociația Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) a devenit, de-a lungul celor peste 17 ani de activitate, un forum de referință pentru cercetare, educație și cooperare interdisciplinară în stomatologia românească. Asociația Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) este o organizație profesională și științifică de prestigiu afiliată la European Prosthodontic Association (EPA), Association for Dental Education in Europe(ADEE), Balkan Stomatological Society(BASS), International Congress of Oral Implantologists (ICOI), dedicată promovării excelenței în domeniul reabilitării orale, prin educație medicală continuă, cercetare, inovație și colaborare interdisciplinară. ASRRO reunește medici stomatologi, cadre universitare și cercetători preocupați de perfecționarea practicilor moderne de tratament, de integrarea tehnologiilor digitale în medicina dentară și de consolidarea standardelor europene de calitate în formarea profesională și îngrijirea pacienților.