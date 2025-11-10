Liderul Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, pune „punctul pe i”: „Dreptul la viață nu se negociază. Europa nu trebuie să transformeavortul într-un drept fundamental obligatoriu pentru toate statele membre!”

Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare și europarlamentar, a anunțat public poziția sa fermă împotriva inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice”, discutată în această săptămână în Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen (FEMM) din Parlamentul European. Inițiativa solicită recunoașterea avortului ca „drept fundamental” înUniunea Europeană și obligarea statelor membre să asigure acces gratuit și necondiționat la întreruperea sarcinii.

Raportul comisiei FEMM, care a fost adoptat cu majoritate, solicită Comisiei Europene să creezeun cadru legislativ european privind accesul la avort, să includă această procedură în sistemelepublice de sănătate ale tuturor statelor membre și să analizeze posibilitatea modificării CarteiDrepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, pentru a include explicit avortul printredrepturile garantate.

Documentul va fi supus votului în plenul Parlamentului European în perioada următoare.

„Nu este vorba doar despre o decizie politică, ci despre însăși definiția demnității umane”

În declarația sa oficială, europarlamentarul Claudiu Târziu a subliniat consecințele majore ale adoptării unei astfel de inițiative:

„Această propunere reprezintă un pas grav în direcția transformării unei probleme profundumane, morale și spirituale într-o simplă decizie tehnico-administrativă. Avortul nu poate fi redusla un ‘serviciu medical’ standardizat. El implică viața unui copil nenăscut și conștiința femeii. Introducerea avortului ca drept fundamental înseamnă transformarea culturii europene într-una a renunțării, a slăbirii legăturilor umane și a relativizării vieții.”

Consecințe pentru statele membre, inclusiv România

Europarlamentarul a evidențiat trei riscuri majore:

Limitarea suveranității naționale:

„Astăzi, fiecare stat își stabilește singur legislația privind avortul. Dacă Uniunea impunereguli unice, atunci tradițiile, cultura și valorile naționale vor fi ignorate în favoarea uneiideologii centralizate la Bruxelles.” Presiuni asupra medicilor:

„În țările în care avortul este considerat drept fundamental, medicii care refuză din motive de conștiință sunt intimidați și marginați. Libertatea profesiei medicale trebuieprotejată.” Lipsa sprijinului real pentru femei:

„Adevărata libertate nu este să împingem o femeie în criză să ia o decizie dificilă singură. Este să o sprijinim real: cu consiliere, ajutor material, solidaritate umană. Nu cu soluțiiimpuse, standardizate și reci.”

Identitatea și valorile României

„România are o tradiție creștină și culturală în care viața este considerată sacră. Majoritatearomânilor cred că statul trebuie să ajute femeia și copilul, nu să transforme avortul într-o soluție‘normală’ și finanțată complet din bani publici. Viața este primul drept al omului. Dacă el devinerelativ, toate celelalte drepturi își pierd valoarea.”

Poziția politică: vot împotrivă în plen

Claudiu Târziu a confirmat intenția sa de a vota împotriva raportului în plenul ParlamentuluiEuropean:

„Nu pentru a judeca pe cineva. Nu pentru a minimaliza dramele reale. Ci pentru că dreptul la viață este fundamentul tuturor drepturilor. Voi vota pentru viață, pentru femei sprijinite, pentrucopii apărați, pentru o Europă care nu-și pierde sufletul.”