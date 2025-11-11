CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu!

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de incitare la violență, ură sau discriminare. Reacția dură a CSM vine în urma declarațiilor făcute de Gheorghiu într-un interviu, unde a comparat pensiile speciale ale magistraților cu un „Caritas” și a sugerat că acești bani sunt luați „de la gura unui copil care se culcă flămând”. CSM consideră afirmațiile un atac populist și iresponsabil la adresa independenței justiției.

Ministrul Justiției, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat luni seară pentru G4Media că nu a semnat plângerea care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată de CSM de „incitare la violență, ură sau discriminare” prin declarațiile despre pensiile magistraților.

Ministrul Radu Marinescu a explicat că „plângerea este o modalitate de sesizare a ordonanței de urmărire penală care implică existența unei vătămări personale”, iar „acuzația de incitare la ură sau discriminare ar putea fi reclamată de judecători sau procurori, dar nu de către un organism administrativ”.

„Dincolo de asta, demersul pare mai degrabă un exercițiu de atitudine publică decât un act juridic efectiv orientat spre tragerea la răspundere penală. Este discutabilă tipicitatea obiectivă și subiectivă pentru acuzație (…). Nu am participat la ultima ședință de plen fiind în sedința de guvern la aceeași oră și nu am cunoștință când și în ce context s-a luat această decizie, nu am votat sau semnat”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.