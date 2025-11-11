Eurodeputatul Maria Grapini, întâlnire importantă la Bruxelles: “Este pentru prima dată de când România este în UE când se creează o platformă informațională între reprezentanții țării noastre în PE și reprezentanții mediului economic din România!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor, a precizat că marți, 11 noiembrie, a avut loc, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, întâlnirea grupului de eurodeputați români, care fac parte din grupul de susținere a patronatelor și a mediului economic din România, cu reprezentanți ai Confederațiilor UNPR și CONPIROM, cu reprezentanți ai asociațiilor din domeniul industriei cimentului și siderurgiei, dar și cu reprezentantul marilor consumatori de energie.

Potrivit eurodeputatului Grapini, scopul întâlnirii a fost acela de a stabili un mod de informare reciprocă care să conțină propuneri privind modificarea actelor legislative europene, cunoașterea problemelor din mediul de afaceri din România, dar și consultarea patronatelor referitoare la impactul viitoarelor acte legislative europene.

Maria Grapini susține că informarea europarlamentarilor privind situația concretă din fiecare sector de activitatea va fi utilă în depunerea, de către eurodeputații români, de amendamente care să aducă un impact pozitiv asupra competitivității economiei românești.

De asemenea, eurodeputatul Maria Grapini și-a exprimat convingerea că informarea patronatelor care reprezintă companiile românești în privința programelor legislative ale UE va ajuta la pregătirea companiilor în vederea aplicării respectivelor modificări legislative .

“Este pentru prima dată de când România este în UE când se creează o platformă informațională între reprezentanții României în Parlamentul European și reprezentanții mediului economic din România. Invitația de a adera la această formulă de informare a fost adresată tuturor Confederațiilor patronale din România pentru a respecta transparența și etica în activitatea parlamentară!”, a conchis Maria Grapini.