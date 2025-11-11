Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor: “Poveștile lor sunt adevărate lecții de patriotism și spirit de sacrificiu!”

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Veteranilor din teatrele de operații:

“Data de 11 noiembrie este sărbătorită în toată Europa și marchează intrarea în vigoare, în anul 1918, a Armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania, care a încheiat Primul Război Mondial. Pe de altă parte, la 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie primul militar român decedat în Teatrul de Operațiuni din Afganistan, sublocotenentul post-mortem Iosif-Silviu Fogorași.

Pentru România, Ziua Veteranilor are o semnificație aparte și reprezintă un simbol al triumfului păcii asupra războiului. Dincolo de încheierea oficială a Primului Război Mondial, pentru România, 1918 este anul Marii Uniri, al constituirii României Mari.

Cu ocazia acestei zile importante, trebuie să-i comemorăm pe cei care s-au jertfit, sub culorile drapelului național, în teatrele de operațiuni. Trebuie, de asemenea, să ne exprimăm profunda recunoștință pentru toți ostașii români care, cu patriotism și spirit de sacrificiu, au luptat pentru reîntregirea neamului, și în Războiul pentru Independența României, și în Primul Război Mondial, dar și pentru veteranii din cel de al Doilea Război Mondial.

Veteranii constituie exemple de curaj și responsabilitate în societate, meritând respectul și admirația noastră. Este o uriașă onoare să îi avem printre noi pe cei care, cu dăruire și devotament, și-au făcut datoria față de țară. Istoria și eroii nu trebuie uitați niciodată.

Cinstim sacrificiul militarilor răniți și ne înclinăm cu respect în fața celor care au plătit cu viața. Poveștile lor sunt adevărate lecții de patriotism și spirit de sacrificiu, capitole ale unei pagini importante din istoria României.

Cinste veteranilor României!”.

Din 2014, în România este marcată Ziua Veteranilor din teatrele de operații, în acord cu prevederile Legii 150/2014, privind modificarea şi completarea OUG nr. 82/2006, pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. În completarea Articolului 6, a fost introdus un nou articol care prevede că „în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează anual, la data de 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale”.

În data de 11 noiembrie 1918, la ora 11.00, a intrat în vigoare armistiţiul semnat, în Pădurea de la Compiegne, de Puterile Aliate cu Germania. Se punea capăt, asftel, primei conflagraţii mondiale.

Ziua Veteranilor este marcată în numeroase state de pe mapamond prin diferite manifestări de comemorare a victimelor Primului Război Mondial.