Sindicatele din Educație, interzis la greve generale în următorii doi ani?

„Nu va exista nicio grevă pentru că în momentul de faţă există un contract colectiv de muncă. Drept urmare, nu poate fi demarat un conflict de muncă pentru că ai un contract colectiv de muncă”, a afirmat avocatul Alexandru Bajdechi, invitat în emisiunea Viitor pentru România, care a analizat aplicarea Legii dialogului social în raport cu sistemul preuniversitar.

Acesta a explicat că o eventuală acţiune de protest organizată în afara procedurilor legale ar putea avea consecinţe juridice pentru iniţiatori sau participanţi.

„Dacă se declanşează o grevă fără respectarea legii dialogului social, angajatorul poate să se adreseze tribunalului, să declare acea grevă ilegală. Dacă ea este continuată, deja intrăm într-o sferă penală. N-o să-şi asume nimeni aşa ceva”, a adăugat avocatul, în aceeaşi emisiune.

Afirmaţia a fost făcută în contextul în care, în vara acestui an, sindicatele reprezentative din educaţie au semnat un nou contract colectiv de muncă, după ce în spaţiul public existau mesaje că noul an şcolar ar putea debutat cu o grevă generală. „Nu a existat nicio grevă. Nu va exista nicio grevă”, a spus avocatul.

Invitatul a susţinut că, în opinia sa, conflictul social între federaţiile sindicale şi Guvern este mai degrabă unul „aparent”, în condiţiile în care, din punct de vedere juridic, părţile sunt „închise” în interiorul unui contract colectiv de muncă.