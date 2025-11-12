PUSL: „România pierde profesori și milioane de euro din cauza abuzurilor și a corupției mascate în proiecte științifice!”

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția asupra unui fenomen grav care afectează educația și cercetarea românească: abuzurile instituționale, politizarea funcțiilor universitare și risipa banilor publici.

Într-o conferință de presă organizată la București, Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, a vorbit alături de Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, și Lucian Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, despre un sistem care a devenit „ostaticul intereselor politice”.

„România a devenit o țară a abuzurilor, iar învățământul superior nu a fost scutit. Cei care nu au sprijin politic sunt marginalizați, iar fondurile publice sunt direcționate netransparent spre proiecte fără rezultate”, a declarat Lavinia Șandru.

Ramona Lile a vorbit despre modul abuziv în care a fost înlăturată din funcția de rector, deși alegerile universitare au fost confirmate legal.

„S-a ajuns ca legea să fie interpretată după interes. Dacă nu ești aliniat politic, ești scos din joc. E un semnal periculos pentru toate universitățile din România”, a spus Lile.

Lucian Georgescu a adus în atenție cheltuirea netransparentă a milioanelor de euro prin Agenția Spațială Română (ROSA):

„România plătește sume uriașe pentru proiecte care nu există. E o gaură neagră în care dispar bani publici, fără control și fără responsabilitate.”

Prin aceste dezvăluiri, PUSL cere o anchetă parlamentară și audit public privind activitatea ROSA, precum și măsuri ferme pentru depolitizarea conducerii universităților.

„Nu poți construi o țară educată pe abuzuri și minciună. Cine cheltuie bani publici fără justificare trebuie să răspundă penal, nu politic”, a încheiat Lavinia Șandru.