După 43 de zile de shutdown, Trump a semnat proiectul privind finanțarea guvernului federal!

Președintele american Donald Trump a semnat, miercuri seară, proiectul privind finanțarea guvernului federal, ce permite oficial redeschiderea acestuia și ieșirea din shutdown-ul de 43 de zile.

Trump a semnat documentul, esențial pentru ieșirea din shutdown, la Casa Albă, în fața jurnaliștilor.

Demersul lui Donald Trump vine după ce proiectul a fost aprobat, tot miercuri, de Camera Reprezentanţilor, cu 222 de voturi ”pentru” și 209 ”împotrivă”.

Informația privind aprobarea finanțării pentru guvern a făcut instantaneu înconjurul lumii.

Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru redeschiderea oficială a guvernului, dar va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, transmite CNN.

Liderul SUA a iscălit legea ce pune capăt celei mai lungi închideri a guvernului din istoria SUA, la circa două ore după ce Camera Reprezentanţilor a votat reluarea asistenţei alimentare întrerupte, plata a sute de mii de angajaţi federali şi repunerea în funcţiune a unui sistem de control al traficului aerian afectat, informează Reuters.

Demersul lui Trump permite revenirea la muncă a salariaților din guvernul federal, însă, deocamdată, nu este limpede cât de rapid vor fi reluate serviciile şi operaţiunile guvernamentale.

Legea prelungeşte finanţarea până la 30 ianuarie 2026, permițând guvernului federal să adauge circa 1,8 trilioane de dolari pe an la datoria de 38 de trilioane de dolari.

”Mă simt de parcă tocmai am trăit un episod din Seinfeld. Am petrecut 40 de zile şi încă nu ştiu care a fost intriga”, a declarat reprezentantul republican David Schweikert din Arizona, comparând modul în care Congresul a gestionat închiderea cu întâmplările din cel mai popular sitcom din istorie

Ieșirea din shutdown era absolut necesară pentru ca transportul aerian, în special, să înceapă să se redreseze, având în vedere că peste doar săptămâni va fi Ziua Recunoștinței, ceea ce înseamnă un număr uriaș de călătorii pe teritoriul SUA.