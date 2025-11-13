Federația Silva avertizează: Modificarea legislației silvice nu se poate face decât respectând legea!

PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL A DECIS ASTĂZI, 13 NOIEMBRIE 2025, RETURNAREA CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR A PROIECTULUI DE OUG PRIN CARE SE FORȚA MODIFICAREA CODULUI SILVIC ȘI A STATUTULUI PERSONALULUI SILVIC.

Conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor încearcă de aproape un an să reorganizeze RNP Romsilva, dar refuză să înțeleagă că drumul spre reformă nu se poate parcurge decât cu respectarea legislației silvice!

Pentru a schimba modul în care este organizată și în care funcționează regia, ministerul a inspirat – ca să nu spunem că a provocat! – o serie întreagă de campanii de denigrare a silvicultorilor. Activitatea acestora a fost limitată ostentativ de către ministerul care ar trebui să aibă grijă de acest sector la câteva bonusuri de pensionare care au devenit, astfel, un bun pretext pentru „reformă”.

După ce s-a asigurat că percepția publică este orientată în direcția dorită, conducerea ministerului a pregătit un proiect de Hotărâre de Guvern care să „reformeze” Romsilva. Un proiect care nu avea la bază niciun fel de studiu care să susțină obiectivele și direcțiile de reorganizare ale regiei. De exemplu, la întrebarea de ce să se reducă numărul total de direcții județene la 12 direcții regionale și nu la 13, 15 sau 26 nu există niciun răspuns. Așa vrea … ministerul!

Proiectul de HG a fost realmente desființat de Ministerul Justiției, care l-a analizat pentru avizare. Printre nenumărate greșeli, Ministerul Justiției a constatat inclusiv faptul că, pentru a pune în operă Hotărârea de Guvern, era nevoie de schimbarea legislației primare: Codul silvic și Statutul personalului silvic. Pe scurt, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu avea suport legislativ primar pentru demersurile sale.

Conducerea ministerului ar fi trebuit să știe toate aceste lucruri și să respecte legea. Nu a făcut-o!

Pentru a construi un proiect corect și coerent, Federația Silva a propus crearea unui grup de lucru care ar fi avut ca sarcină, pe lângă reglajele tehnice și profesionale specifice silviculturii, identificarea căilor legale prin care se poate eficientiza cu adevărat activitatea regiei. Dar ministerul a refuzat participarea noastră și a trecut la o nouă etapă: modificarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic. Legi recent trecute prin Parlament și modificate deja de câteva ori – Codul silvic fiind chiar jalon în PNRR.

Dar iată că nici Proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii al ministerului nu a respectat pașii procedurali. Acesta a fost transmis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor către Consiliul Economic și Social fără avizele prealabile și obligatorii din partea Ministerului Justiției și a Secretariatului General al Guvernului.

În plus, Ministerul Justiției, în observațiile transmise prin adresa nr. 6/65656/2025/23.10.2025, arată că „referirile din Preambul și Nota de fundamentare (ale proiectului de OUG – n.n.) nu sunt apte să permită identificarea circumstanțelor care să justifice existența unei situații extraordinare, independente de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată.”

Mai mult, în Preambulul proiectului de ordonanță de urgență se face vorbire exclusiv de Regia Națională a Pădurilor și ocoalele silvice de regim, fără a se face nicio referire la celelalte entități asupra cărora actul normativ își extinde aplicabilitatea, respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), precum și unități și instituții de învățământ care administrează fond forestier. Această omisiune denotă o lipsă de coerență între scopul declarat al reglementării și aria sa reală de aplicabilitate, ceea ce afectează fundamentarea juridică a urgenței și proporționalitatea măsurilor propuse.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, în calitate de organizație sindicală și profesională reprezentativă pentru sectorul silvic din România, a solicitat Consiliului Economic și Social respingerea acestui proiect. Mai adăugăm faptul că forma refăcută a proiectului de act normativ nu a fost supusă dezbaterii în Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor înainte de transmiterea spre avizare la alte ministere. O procedură impusă de lege – pct. 6 din Regulamentul cadru privind funcționarea comisiilor de dialog social – Anexa 2 la Legea nr. 367/2022.

Astăzi, 13 noiembrie 2025, plenul Consiliului Economic și Social a decis returnarea proiectului de OUG la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor!

Totodată, salutăm decizia de a se crea un Grup de lucru interministerial și politic, la nivelul coaliției, pentru refacerea proiectului de reorganizare. Neîncetatele bâlbâieli și erori ale conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în demersul său prin care încearcă să îmbunătățească activitatea RNP Romsilva trebuie să înceteze! Nimeni nu are dreptul să facă experimente cu pădurile statului. Iar hergheliile, cabanele, păstrăvăriile sau fondurile de vânătoare din patrimoniul Romsilva nu sunt de vânzare!

Pe această cale, reiterăm disponibilitatea Federației SILVA de a participa, cu profesionalism și bună-credință, la orice acțiune care are scopul de a optimiza modul de organizare și de funcționare a administratorului pădurilor statului, precum și de a îmbunătăți cadrul legislativ pentru sectorul silvic din România.

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA