Parlamentarii au cheltuit peste jumătate de milion de euro, în 2025, pentru deplasările externe!

Parlamentarii români au cheltuit milioane de euro pentru deplasările interne și externe în primele nouă luni ale anului 2025.

Pentru deplasările externe, senatorii au cheltuit, de la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, suma de 1.837.702,98 lei – peste 350.000 de euro, conform Știri pe Surse.

De asemenea, senatorii au efectuat și deplasări interne, pentru care au plătit 889.720,59 de lei, aproximativ 180.000 de euro.

„De asemenea, facem precizarea că suma totală cheltuită pentru deplasările externe de la începutul anului și până în prezent este de 1.837.702,98 lei, iar pentru deplasări interne s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 889.720,59 lei”, precizează Biroul de Presă al Senatului.

Au fost comunicate și sumele plătite pentru deplasările externe deputaților până la finalul lunii septembrie a acestui an.

Astfel, în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 septembrie 2025, pentru deplasările externe ale deputaților a fost decontată suma de 1.700.646 de lei.

„ (…) vă informăm că, în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025, din bugetul Camerei Deputaților s-a decontat suma de 1.700.646 de lei pentru deplasările externe ale deputaților”, se arată în răspunsul primit de STIRIPESURSE.RO de la Biroul de Presă al Camerei Deputaților.

Cea mai scumpă deplasare a deputaților români a fost „Participarea la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO”, pentru care a fost decontată suma de 111.919 de lei din bugetul Camerei Deputaților.