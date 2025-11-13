Ministrul Muncii vine cu vești bune pentru milioane de familii. Florin Manole a anunțat că programul național de fertilizare in vitro va fi finanțat din fonduri europene.

Programul de fertilizare in vitro, finanțat din fonduri europene. Potrivit ministrului Muncii, includerea FIV în Programul Operațional Sănătate va permite continuarea și extinderea sprijinului pentru mii de familii ce își doresc un copil.

”Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârșit, finanțat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranța de a-și împlini visul de a avea un copil. După discuții și eforturi comune, am reușit să introducem acest program în Programul Operațional Sănătate, pentru ca el să poată continua și să se dezvolte, chiar și în condițiile unor restricții bugetare dificile.

Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o șansă.

Astfel, vom demara rapid procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului, astfel încât finanțarea să devină realitate cât mai curând.

Mulțumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete și Dragoș Pâslaru, pentru sprijinul și colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viață, speranță și încredere”, a transmis ministrul Muncii pe pagina de Facebook.

Reamintim că înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității au loc până pe 30 noiembrie. Solicitanții eligibili vor putea depune dosarele exclusiv online, pe o platformă dedicată. Pentru a beneficia de sprijin, ei trebuie să fie asigurați în sistemul de sănătate și să prezinte un document medical care atestă diagnosticul de infertilitate, emis de o clinică parteneră după afilierea acesteia la program.

Este important de menționat că, după data de 30 noiembrie 2025, nu vor mai fi acceptate dosare noi.