Remisia diabetului – o realitate medicală. Ziua Mondială a Diabetului aduce direcții clare în remisia diabetului de tip 2

Dietele VLCD cu formule complete din punct de vedere nutrițional, dar cu un conținut scăzut de calorii și care înlocuiesc în totalitate mesele, sunt cea mai eficientă abordare alimentară pentru a obține remisia diabetului de tip 2.

Data de 14 noiembrie marchează Ziua Mondială a Diabetului, o zi dedicată creşterii conştientizării asupra impactului major al diabetul zaharat (în special al diabetului de tip 2) atât asupra sănătăţii individuale, cât şi asupra sistemelor de sănătate şi a întregii societăţi. Este un moment care ne reaminteşte că acestă boală cronică nu mai este doar o „afecţiune metabolică”, ci un fenomen social şi economic cu consecinţe profunde.

Atât intervenția nutrițională, cât și prevenția sau intrarea în remisie, sunt extrem de importante în gestionarea acestor boli și se bazează pe date științific, ce au rolul de a informa, ajuta și motiva atât pacienții, cât și cadrele medicale de specialitate. Împreună cu alte beneficii pe care intervenția nutrițională le oferă în managementul diabetului de tip 2, îmbunătățirea nivelului glicemic, reducerea riscului de dezvoltare a complicațiilor și starea generală de sănătate sunt cele mai importante aspecte.

Potrivit celor mai recente date (2024-2025) la nivel global circa 552 milioane de adulţi (20-79 de ani) au diabet; 1 din 2 adulți cu diabet sunt nediagnosticati (257 miloane de oameni); 1 din 8 adulți (20-79 de ani) au o toleranță afectată de glucoză (567 milioane de oameni); 1 din 17 adulți (20-79 de ani) au prediabet (328 milioane de oameni); 1 din 6 nașteri vii ( 22 milioane) sunt afectate de hiperglicemie în sarcină ( aproximatix 80% au mame cu GDM); 1,3 milioane copii și adolescenți sub 20 de ani au diabet de tip 1; 3 din 4 oameni cu diabet trăiesc în țările cu venit mic sau mediu; 11,8% cheltuieli de sănătate globală sunt pentru diabet (1,03 trilioane USD) și 6,9 milioane de decese sunt cauzate anual de diabet.

La nivel global se estimează că până în 2050 numărul va depăși 850 de milioane de persoane. Astfel, diabetul este o problemă majoră de sănătate publică, ce necesită intervenţii de prevenţie, diagnosticare precoce şi management eficient.

Impactul major al diabetului

Diabetul reprezintă o afecţiune în care organismul nu produce suficientă insulină sau o utilizează ineficient, ceea ce conduce la creşterea nivelului glicemiei. În timp, hiperglicemia persistentă poate duce la afectarea vaselor de sânge, nervilor, rinichilor, ochilor, sistemului cardiovascular.

Implicaţii majore: risc crescut de infarct, accident vascular cerebral, insuficienţă renală, amputări, pierdere a vederii; afectarea calității vieţii (pacienţii trebuie fie permanent monitorizați), tratament, risc de complicaţii; costuri mari pentru sistemele de sănătate ( diagnostic, tratament, complicaţii cronice).

Factorii de risc

Exista mai mulţi factori cresc probabilitatea de apariţie a diabetului de tip 2. Printre cei mai importanţi se numără:

Supraponderea / obezitatea : acumularea excesivă de ţesut adipos, în special visceral, favorizează rezistenţa la insulină;

: acumularea excesivă de ţesut adipos, în special visceral, favorizează rezistenţa la insulină; Sedentarismul : lipsa activităţii fizice contribuie la creşterea în greutate, scăderea sensibilităţii la insulină;

: lipsa activităţii fizice contribuie la creşterea în greutate, scăderea sensibilităţii la insulină; Fumatul : asociat cu un risc crescut de diabet şi complicaţii mai severe;

: asociat cu un risc crescut de diabet şi complicaţii mai severe; Hipertensiunea arterială : se asociază frecvent cu obezitatea, dislipidemia şi rezistenţa la insulină;

: se asociază frecvent cu obezitatea, dislipidemia şi rezistenţa la insulină; Vârsta : odată cu înaintarea în vârstă metabolismul devine mai lent, sensibilitatea la insulină scade de regulă;

: odată cu înaintarea în vârstă metabolismul devine mai lent, sensibilitatea la insulină scade de regulă; Depresia / stresul cronic : bolile mintale şi stresul psihologic influenţează stilul de viaţă (alimentar, activitate fizică) şi sistemul hormonal (cortizol etc.);

: bolile mintale şi stresul psihologic influenţează stilul de viaţă (alimentar, activitate fizică) şi sistemul hormonal (cortizol etc.); Alţi factori: predispoziţie genetică, istoric familial, diabet gestaţional în antecedente, dislipidemie, sindrom metabolic.

Este esenţial de subliniat faptul că supraponderabilitatea sau obezitatea sunt două dintre cele mai vizibile şi modificabile dintre factorii de risc şi de aceea accentul pe stilul de viaţă este atât de important. Greutatea peste medie, stilul de viaţă sedentar, fumatul, tensiunea crescută etc. ne pun într-o poziţie vulnerabilă. Diabetul poate evolua “într-un mod silențios” mult timp, fără simptome majore, dar cu leziuni progresive în organism. Intervenţia timpurie, prin modificări ale stilului de viaţă (alimentaţie sănătoasă, activitate fizică regulată, renunţare la fumat, controlul tensiunii şi al lipidelor), poate preveni evoluţia spre diabet sau poate limita severitatea acestuia. Datele arată că prevalenţa diabetului creşte, deci riscul individual se amplifică dacă nu acţionăm. Prevenţia, educaţia pentru sănătate, şi screening-ul periodic (glicemie, HbA1c, tensiune, colesterol) pot face diferenţa.

Situaţia în România

Conform celor mai recente date: aproximativ 1,32 milioane de adulţi (20-79 ani) din România trăiesc cu diabet, adică circa 1 din 11 adulţi. În România, peste 10.000 de decese anual sunt atribuite diabetului. Un al raport arată că 11,6% din populaţia adultă suferă de diabet zaharat. Numărul pacienţilor diagnosticaţi cu diabet din România a crescut cu ~30% în ultimii cinci ani, iar cheltuielile directe pentru îngrijirea persoanelor cu diabet în România au totalizat aproximativ 2,6 miliarde lei. Aceste cifre arată o situaţie îngrijorătoare: atât prevalenţa, mortalitatea, cât şi costurile în creştere, accentuează necesitatea intervenţiilor de prevenţie, de educaţie în sănătate şi de sprijin al persoanelor cu risc.

Beneficiile intervenţiei prin dietă VLCD / TDR şi studii relevante

Diabetul de tip 2 nu mai este considerat neapărat “ireversibil”, deoarece există din ce în ce mai multe date care arată că se poate atinge remisia (un nivel normal al glicemiei fără medicaţie antidiabetică) prin intervenţii intense asupra greutăţii şi stilului de viaţă.

DiRECT a fost primul studiu randomizat care a demonstrat că diabetul de tip 2 poate fi pus în remisie prin schimbări specifice ale dietei și stilului de viață. Lansat inițial în 2020, acest program revoluționar al NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) a fost inspirat de concluziile importante obținute în urma a două studii majore: studiul DiRECT și studiul DROPLET. Aceste cercetări au demonstrat în mod concludent că o pierdere semnificativă în greutate este esențială nu doar pentru gestionarea diabetului de tip 2, ci și pentru posibila sa remisie completă. În fiecare an, NHS cheltuiește peste 10 miliarde de lire sterline pentru tratarea diabetului de tip 2 și a complicațiilor asociate, subliniind astfel nevoia critică de opțiuni terapeutice eficiente. In acest moment programul de remisie a diabetului este implementat în tari precum Marea Britanie si Irlanda de Nord.

Programul NHS Type 2 Diabetes Path to Remission a fost dezvoltat pentru a răspunde acestei provocări majore de sănătate publică, oferind soluții de scădere în greutate susținute clinic, care s-au dovedit a conduce la remisia diabetului. Participanții au urmat un tratament de 12 luni care a început cu 12 săptămâni de înlocuire totală a dietei (aproximativ 850 kcal/zi), urmat de reintroducerea treptată a alimentelor și sprijin pentru menținerea greutății. Rezultatele au arătat că o pierdere semnificativă în greutate în medicina generală, poate duce la normalizarea nivelului de zahăr din sânge – fără medicație.

Efectul înlocuirii totale a dietei (TDR) asupra remisiei diabetului

În studiul revoluționar DiRECT, a fost analizat efectul unei înlocuiri totale a dietei (Total Diet Replacement – TDR) de aproximativ 800 kcal pe zi asupra remisiei diabetului la persoanele cu diabet de tip 2. Studiul a inclus participanți care au urmat acest regim timp de 12 săptămâni, înlocuind mesele obișnuite cu produse hipocalorice, precum shake-uri și supe. Rezultatele au fost remarcabile.

Programul NHS Type 2 Diabetes Path to Remission se bazează pe această cercetare. Este o colaborare între NHS England și Diabetes UK și oferă o abordare similară persoanelor cu diabet de tip 2 și exces ponderal. Programul s-a desfășurat pe o perioadă de 12 săptămâni și a inclus o dietă săracă în calorii, precum și sprijin pentru schimbarea stilului de viață.

Rezultatele studiului DiRECT și implementarea acestui program arată că aproape jumătate dintre participanți au obținut remisia diabetului de tip 2 după un an. Un sfert dintre participanți au pierdut 15 kg sau mai mult, iar dintre aceștia, 86% au atins remisia diabetului de tip 2.

Diabetul reprezintă o provocare globală majoră, dar şi naţională care poate fi prevenită, gestionată şi chiar inversată în anumite cazuri. Factorii de risc sunt mulţi, dar modificabili, în special greutatea, activitatea fizică, fumatul, tensiunea arterială, stilul de viaţă. Pentru România cifrele sunt alarmante: ~1 din 11 adulţi are diabet, mii de decese anual, costuri semnificative. Strategiile de intervenţie timpurie, modificarea stilului de viaţă, screening-ul şi în special dietele intensive (VLCD/TDR) deschid calea către remisie, un obiectiv care anterior părea imposibil. Acţiunea preventivă astăzi poate însemna sănătate, calitate de viaţă şi evitarea complicaţiilor de mâine.