Trei avioane care aparțineau companiei Blue Air s-au adjudecat prin platforma de licitații azitis.com cu peste 140.000 euro, în total

azitis.com, principala platformă de licitații pentru active în distress, anunță vânzarea a trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment. Avioanele fără motor au fost adjudecate cu peste 45.000 euro, fiecare și urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante.

„Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din țară. Mai avem listate pe platformă două avioane și două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa și evenimente, motiv pentru care am programat deja licitațiile,” a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Avioanele fără motor tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 și Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri și restaurante.

Platforma azitis.com mai listează, în acest moment, spre vânzare un cadru de aeronavă tip Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, în stare bună dar și două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcțiune. Prețul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitația pornește de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.

Avioanele cu și fără motor listate spre vânzare au aparținut companiei Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Compania a intrat în insolvență în 22 martie 2023 și este deținută de stat.

În primele nouă luni ale anului 2025, azitis.com a vândut investitorilor active totale în valoare de peste 18,5 milioane de euro, din care 13,5 milioane de euro reprezintă active imobiliare: terenuri, clădiri, afaceri la cheie. În acest moment, platforma listează peste 400 de bunuri cu valoare totală de 70 de milioane de euro, împărțite în 11 categorii: terenuri, construcții, transporturi, utilaje, stocuri, deșeuri, mobilier, echipamente, birotică și altele. Activele se vând, în proporție de 70%, la prima licitație.