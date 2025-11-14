Accident cumplit în Mureș. Șase persoane au ajuns la spital!

Accident grav pe DN 15, în județul Mureș. Șase persoane, între care și o fetiță de doar 3 ani, au ajuns la spital după impactul violent dintre două mașini.

Potrivit IPJ Mureș, evenimentul rutier a avut loc la km 147+920 m, între Andreneasa și Sălard, între două autoturisme conduse de doi bărbați, de 37 de ani, din Prahova, respectiv 53 de ani, din Alba.

În urma accidentului, au rezultat șase victime, dintre care ambii șoferi și trei femei, de 53 de ani din Alba, de 69 de ani din Prahova, și 73 de ani din Prahova, precum și minoră de 3 ani, inconștientă ( din Prahova).

Toate persoanele au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.