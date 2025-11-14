Ateliere, discuții și demonstrații live despre cum ia naștere un joc video – de la idee la artă, tehnologie și lansare în cadrul The Art of the Game

The Art of the Game, expoziție deschisă oficial pe 8 noiembrie la ARCUB – Hanul Gabroveni, continuă în luna noiembrie cu o serie de evenimente pentru publicul interesat de modul în care se construiesc jocurile video, care completează parcursul expozițional.

Organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și curatoriată de Elvira Lupșa, TAG propune o perspectivă amplă asupra jocurilor video, dincolo de divertisment: ca formă de expresie vizuală, ca produs tehnologic complex și ca instrument de educație și comunicare între generații.

Evenimentele cu acces liber programate în luna noiembrie aduc în fața publicului zeci de profesioniști – artiști, programatori, producători, game designeri din România – într-un dialog direct despre meseriile din spatele jocurilor video, procesele de creație, provocările reale și evoluția acestei industrii la nivel internațional.

Accesul la evenimente este liber și se realizează prin înscriere în prealabil aici.

“În condițiile în care programele educaționale naționale răspund minimal nevoilor tinerilor interesați de cariere în dezvoltarea de jocuri, TAG funcționează atât ca platformă de creștere a vizibilității acestei industrii, dar și ca o oportunitate reală de împuternicire prin educație adaptată cerințelor actuale din domeniu.”, a declarat Georgiana Toea, organizatoare TAG EDU și Community Builder AMC Studio.

Programul evenimentelor

Art Day – 20 noiembrie, 12:00-19:00

O zi dedicată artei în jocurile video: personaje, lumi, concepte și animație

Pe 20 noiembrie, The Art of the Game propune un program vizual și interactiv care explorează cum iau formă, identitate și mișcare personajele, dar și universurile din care fac ele parte. Sesiunile includ demonstrații live și discuții practice cu artiști 2D și 3D din industrie.

Invitați:

Flavia Ghiță – Lead 3D Character Artist, AMC Studio

– Lead 3D Character Artist, Daniel Vijoi – Lead 3D Environment Artist, AMC Studio

– Lead 3D Environment Artist, Alex Țilică – Concept Artist

– Concept Artist Daniel Merticariu – Senior Character Artist

– Senior Character Artist Marian Poiană – doctorand în Animație, Decan Echo School

Temele variază de la modelare 3D și sculptură digitală, tehnici de animație care insuflă viață personajelor până la provocările artiștilor de concept în era AI.

Game Dev Days – 27 și 28 noiembrie

Două zile dedicate proceselor tehnice, producției și programării în game development

Pe 27 și 28 noiembrie, publicul are acces la un program intens de prezentări, paneluri și studii de caz din culisele industriei dezvoltării de jocuri. Speakerii vin din medii precum Amber, AMC Studio, Echo School, Tractor, Set, Go!, dar și independenți (freelancers).

Ziua 1 — 27 noiembrie, 12:00-19:00

Eugen Sfîrlos – Transformation Program Lead, Keywords Studios

Miguel Casillas – Head of Engineering, AMC Studio

Tudor Turdășan – Tools Developper

George Cozma – Game Programmer

Maria Burtea – Game Programmer

Horea Trîncă – Co-fondator, Lead Technical Artists Tractor, Set, GO!

Aurelian Tălpășanu – Game Designer

Cătălin Pintilie – Technical Director

Ziua 2 — 28 noiembrie, 12:00-17:30

Gabriel Stancu – Head of Studio, Amber

Tudor Turdășan – Tools Maker

Miguel Casillas – Head of Engineering, AMC Studio

Marius Gherman – Tech Director, Amber

O experiență care continuă până în martie 2026

Pe lângă evenimentele speciale ce vor avea loc și în 2026, expoziția poate fi vizitată până la 1 martie 2026, miercuri – vineri, între orele 12:00 și 21:00, sâmbătă- duminică, 11:00- 21:00, la Hanul Gabroveni.

The Art of the Game reunește lucrări din zona artei vizuale, a sunetului, VR, istoriei jocurilor video și creațiilor dezvoltatorilor români. Proiectul creează un context în care publicul larg poate înțelege complexitatea procesului de dezvoltare a jocurilor, impactul cultural al acestora și legăturile cu educația, tehnologia și artele vizuale.

Biletele la expoziție pot fi achiziționate prin arcub.ro, Entertix.ro și la Casa de bilete ARCUB (str. Gabroveni 50-53).

TAG – The Art of the Game este un proiect al Primăriei Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Despre The Art of the Game – celebrating video games and connected arts

The Art of the Game (TAG) — primul eveniment cultural de anvergură dedicat jocurilor video și artelor conexe, produs de ARCUB, se va desfășura în perioada 8 noiembrie, 2025 – 1 martie, 2026, la ARCUB – Hanul Gabroveni. Biletele sunt disponibile pe Entertix.