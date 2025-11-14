Ciucu pune tunurile pe Grindeanu!

Ciprian Ciucu a declarat faptul că liderii coaliției au decis să meargă în alegerile locale cu propriul candidat, bazându-se pe buna credință. Candidatul PNL la Primăria Capitalei susține că se teme de momentul după rezultatele alegerilor, deoarece liderul PSD Sorin Grindeanu ar putea rupe coaliția și ”înseamnă că am picat de fraieri”.

„Înseamnă că ne-a mințit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a afirmat Ciucu.

Întrebat la Europa FM despre soarta coaliției de guvernare după alegerile locale, Ciprian Ciucu și-a menținut poziția critică față de Grindeanu.

„Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc aşa, tocmai de dragul coaliţiei şi a stabilităţii guvernării. (..) Deci în acest context, înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a spus Ciucu.

Întrebat dacă există şanse să câştige candidatul suveranist, Anca Alexandrescu, primăria Capitalei, candidatul PNL a răspuns:

„Trebuie să vedem acum, că are o creştere accelerată de când s-a lansat şi trebuie să urmărim să vedem dacă are şi un plafon pe care îl va atinge, sau îl va depăşi şi atunci trebuie să avem o altă discuţie. Dar totul se întâmplă foarte, foarte rapid, în timp ce vorbim, mai sunt 3 săptămâni. Acum e o distanţă destul de semnificativă între Daniel Băluţă şi mine, cu ceilalţi competitori. Din cercetările serioase aşa reiese”, a completat Ciucu.