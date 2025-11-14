Colegiul Medicilor intervine în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din Capitală!

Colegiul Medicilor intervine în cazul fetiței de doi ani care a murit după ce i s-a făcut o doză mare de anestezie, la o clinică stomatologică din Capitală.

Colegiul Medicilor Stomatologi București a transmis vineri că va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile în cazul decesului fetiței.

„Am întrunit astăzi de urgenţă biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor Bucureşti şi în urma şedinţei s-a luat decizia autosesizării în acest caz. Nu avem date suplimentare în acest caz, aşteptăm ancheta disciplinară”, a afirmat preşedinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.

Reamintim că fetița de doar doi ani venise împreună cu mama sa la clinica dentară pentru o intervenție minoră. În jurul orei 17:30, după ce i s-a administrat anestezia, micuța a început să se simtă rău, iar la scurt timp a intrat în stop cardio-respirator.

Medici de la clinică au reușit să o resusciteze de două ori, însă, la al treile stop cardio-respirator nu au mai putut să o salveze.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții Poliției într-un comunicat de presă.

Clinica în care a avut loc tragedia face parte din lanțul de clinici Cristal Dental și fusese deschisă recent. Noul centru se laudă cu o nouă tehnică de sedare profundă și percepe sume în avans.