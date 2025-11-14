Dani Mocanu scapă de extrădarea în România!

Dani Mocanu poate răsufla ușurat. Manelistul nu va extrădat în România deși pe numele lui există un mandat de arestare. Dani Mocanu și fratle lui au fost identificaţi în localitatea Casola di Napoli, un orăşel situat în apropierea metropolei Napoli, unde se presupune că încercau să ducă o viaţă discretă.

Luni, 10 noiembrie 2025, poliţiştii din Brescia şi Napoli au acţionat coordonat. Fraţii Mocanu au fost ridicaţi fără incidente, fiind transportaţi ulterior în custodia instituţiilor judiciare italiene, scrie Cancan.

După analizarea documentelor transmise de autorităţile din România şi după evaluarea situaţiei celor doi frați Mocanu, magistraţii italieni au decis să confirme arestarea, dar au dispus arestul la domiciliu. Fraţii Mocanu vor rămâne astfel sub supraveghere în aceeaşi zonă în care au fost găsiţi, fiind obligaţi să respecte reguli stricte până la soluţionarea procedurilor.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a anunţat Poliţia Română.