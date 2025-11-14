Iașiul este capitala fanteziei dulci: ciocolată cu usturoi, artă vestimentară din cacao și sculpturi spectaculoase la Chocolate Saga

La ediția din acest an a festivalului Chocolate Saga, desfășurat între 14 și 16 noiembrie la Palas Mall Iași, arta vestimentară se împletește cu magia ciocolatei. După replica celebrului Coif de la Coțofenești realizată integral din ciocolată, ediția de anul acesta aduce o nouă serie de surprize care îmbină gastronomia cu designul, arta și curajul de a experimenta.

Rochia din floare de cacao a Mihaelei Bodea, îmbracă festivalul dulce de la Iași în artă și ciocolată

Designerul Mihaela Bodea vine în fața publicului cu o piesă de colecție unică: o rochie versatilă din stofă de lână, cu aplicații inspirate din floarea și boabele de cacao. Lucrarea, concepută ca o punte între lumea modei și universul ciocolatei, explorează relația dintre textură, aromă și estetică.

„Am vrut să transpun ideea de feminitate caldă, autentică, într-o rochie care vorbește despre natură, despre rădăcini și despre frumusețea lucrurilor făcute cu migală. Boabele de cacao sunt un ingredient viu – la fel ca femeia care poartă o piesă de-a mea: puternică, dar delicată, elegantă, dar autentică”, spune Mihaela Bodea.

Chocolate Saga – acolo unde ciocolata inspiră moda și aduce istoria mai aproape

Ediția din 2025 a festivalului reunește artiști, designeri și maeștri ciocolatieri într-un eveniment multisenzorial care depășește granițele gastronomiei. „Chocolate Saga este, în fiecare an, o invitație la curaj și creativitate. Nu vorbim doar despre ciocolată, ci despre oameni care transformă un ingredient universal iubit într-un limbaj al identității lor. Anul acesta aducem la Iași producători, artiști și creatori din toată Moldova și din Chișinău, într-un festival care îmbină tradiția, inovația și bucuria de a experimenta. Ne dorim ca vizitatorii să descopere nu doar gusturi noi, ci și povești, expresii artistice și experiențe care rămân cu ei mult după ce festivalul se încheie.”— Adina Istrate, organizator Chocolate Saga

Marsepe: ciocolată cu umor și curaj gastronomic

Brandul Marsepe provoacă papilele gustative ale vizitatorilor cu inovații neobișnuite – praline cu urechi de porc și usturoi, un amestec de gusturi aparent imposibile, dar surprinzător de armonioase. Aceste combinații inedite reinterpretează tradițiile culinare românești, într-o perspectivă ludică și gourmet.

Sculpturi din ciocolată – între poezie și fantezie

„Labubu din ciocolată” a venit cu surprize, iar ciocolatierii de la Poem și-au etalat sculpturile în ciocolată, alături de cinci gusturi diferite ale maeștrilor ciocolatieri de la Evada Chișinău. Poem mai propune și o selecție exclusivă de praline cu crizanteme, inspirate din simbolistica florilor de toamnă: delicatețe, efemer, echilibru.

Parfumuri gourmet inspirate din cacao: prezență specială Meus și Calaj

Ediția din acest an aduce o noutate pentru publicul pasionat de experiențe multisenzoriale: brandurile românești Meus Art Parfumery Bucharest și Calaj Parfume, brand românesc de parfumuri de nișă, participă la festival cu o colecție exclusivă de parfumuri gourmet inspirate din cacao. Cele două case de parfumerie de nișă propun arome construite în jurul notelor de ciocolată, cacao crudă, boabe prăjite și accente dulci-orientale, transformând ingredientul emblematic al festivalului într-o experiență olfactivă sofisticată. Prezența lor adaugă o dimensiune nouă evenimentului, demonstrând că universul ciocolatei poate fi explorat nu doar prin gust, ci și prin miros, în forme artistice contemporane.Detalii vizuale care îndulcesc privirea

Publicul va putea admira și o colecție de globuri pictate manual din ciocolată, semnate de Dalia Maria Păduraru și Marsepe, unde culoarea se îmbină cu gustul într-o experiență multisenzorială.

Chocolate Saga, ediția a VIII-a

📅 14–16 noiembrie 2025

📍 Palas Mall, Iași

🕒 Program: 10.00 – 21.00

