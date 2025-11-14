Mugur Isărescu avertizează: „Creşterea inflaţiei, generată de majorarea taxelor și scumpirea energiei”

Mugur Isărescu a declarat că rata anuală a inflației în trimestrul al treilea a înregistrat o accelerare, ca urmare a eliminării plafoanelor pentru tarifele la energie electrică și a majorării cotelor de TVA și a nivelului accizelor.

”Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 – 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor”, a afirmat acesta.

De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că eliminarea plafoanelor la electricitate a avut un impact direct asupra evoluției ratei anuale a inflației

”Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a declarat guvernatorul BNR.