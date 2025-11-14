isarescu1
BusinessDeschidere

Mugur Isărescu avertizează: „Creşterea inflaţiei, generată de majorarea taxelor și scumpirea energiei”

0

Mugur Isărescu a declarat că rata anuală a inflației în trimestrul al treilea a înregistrat o accelerare, ca urmare a eliminării plafoanelor pentru tarifele la energie electrică și a majorării cotelor de TVA și a nivelului accizelor.

”Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 – 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor”, a afirmat acesta.

De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că eliminarea plafoanelor la electricitate a avut un impact direct asupra evoluției ratei anuale a inflației

”Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a declarat guvernatorul BNR.

Citește și
Business

Românii au consumat tot mai mult curent electric!

International

Secretarul de stat, Marco Rubio, un nou avertisment dur la adresa Rusiei!

Eveniment

CSM, în conflict deschis cu premierul Bolojan: Banii din PNRR pot fi primiți și fără…

Business

Românii, mai bine plătiți decât bulgarii, grecii, ungurii și slovacii!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.