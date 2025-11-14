Business

Românii au consumat tot mai mult curent electric!

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în perioada ianuarie – septembrie 2025, populaţia a utilizat mai multă energie, înregistrând o creștere de aproape 2%.

Creșterea consumului populației a fost posibilă datorită resurselor mai mari de energie electrică la nivel national.

Statisticile arată o tendință de creștere a consumului la nivelul populației, în timp ce economia și iluminatul public au redus utilizarea energiei, ceea ce poate influența modul în care autoritățile și furnizorii își planifică producția și distribuția în perioada următoare.

Consumul casnic este posibil să fi crescut din cauza utilizării mai mari a aparatelor electrocasnice, sistemelor de climatizare sau altor echipamente care au devenit tot mai prezente în gospodării. În paralel, iluminatul public,care a scăzut consumul cu peste 7, lucru poate fi interpretat ca o eficientizare a consumului la nivelul administrațiilor locale sau o reducere a cheltuielilor pentru acest sector.

