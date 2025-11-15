Totul despre partida Bosnia-România! Care sunt surprizele lui Mircea Lucescu…

Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Partida va fi transmisă de Prima TV.

Naționala tricoloră se pregătește pentru meciul cu Bosnia, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, în preliminarii pentru Mondial.

În această dimineață, Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru confruntarea de la Zenica. Trei dintre jucătorii aflați la lot nu au prins foaia de joc și vor vedea meciul din tribună, notează DigiSport. Cei trei jucători lăsați de Mircea Lucescu în afara lotului sunt Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.

Bosnia – România, echipe probabile

Bosnia: Zlomislic – Dedic, Muharemovic, Katic, Karic – Basic, Tahirovic, – Memic, Gigovic, Alajbegovic – Dzeko

Rezerve: Vasilj, Hadzikic, Kolasinac, Malic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Burnic, Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tabakovic, Bazdar

Antrenor: Sergej Barbarez

România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Bancu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Chipciu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Stadion: Bilino Polje (Zenica)

Arbitru: Michael Oliver // Asistenți: Stuart Burt, James Mainwaring

Arbitru VAR: Michael Salisbury // Asistent VAR: Peter Bankes (toți din Anglia).