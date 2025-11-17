Politic

Acțiunea Conservatoare a lansat Comitetul de Inițiativă Județeană Bacău

Acțiunea Conservatoare a prezentat sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Hotel Bistrița din Bacău, Comitetul de Inițiativă Județeană. Evenimentul a reunit membri ai conducerii centrale și susținători locali, scopul fiind definirea structurii organizatorice la nivelul județului.

Mesajele conducerii partidului

Președintele partidului, Claudiu Târziu, a anunțat oficial constituirea comitetului și a prezentat liniile strategice ale programului „România Puternică 2050”. În intervenția sa, acesta a vorbit despre necesitatea unui proiect politic axat pe respectarea legii, ordine publică, libertate individuală și sprijinirea mediului economic local.
Târziu a reiterat cele trei direcții doctrinare ale formațiunii: Libertate, Ordine și Prosperitate.

Robert Alecu, secretarul general al partidului, a deschis întâlnirea și a prezentat calendarul de organizare pentru perioada următoare.

„Am format Comitetul Județean și am stabilit pașii pentru extinderea în localitățile din județ. Discuțiile au fost calme și aplicate. Continuăm organizarea cu răbdare și disciplină”, a declarat Alecu.

Organizarea locală

Coordonatorul Comitetului de Inițiativă Județeană, Dănuț Bertea, a expus situația politico-economică a județului și prioritățile organizației pentru perioada următoare. Acesta a lansat un apel la implicarea comunității în structurile nou-formate.

Analiză politică

Șerban Dimitrie Sturdza, vicepreședinte al partidului, a prezentat contextul politic regional și mizele strategice ale organizațiilor locale, subliniind rolul acestora în formularea unui proiect politic coerent.

Întâlnirea s-a încheiat cu un panel tematic în care au fost discutate probleme sociale și oportunități economice specifice județului Bacău.

