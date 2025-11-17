BusinessDeschidere

Alarmant: Salariul mediu net, în creștere ușoară. Rata inflației, creștere alarmantă!

Potrivit INS, salariul mediu net a crescut cu doar 56 de lei în septembrie 2025, în contrast puternic cu explozia prețurilor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că inflația va rămâne ridicată din cauza costurilor la energie, a taxelor și a anticipațiilor, pe fondul stagnării consumului și investițiilor.

Rata anuală a inflației a atins 9,8% în luna octombrie 2025, marcând o ușoară temperare față de septembrie (9,9%). Cu toate acestea, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, prețurile au înregistrat creșteri spectaculoase, cele mai notabile fiind la energia electrică (+72,3%) și la fructele proaspete (+22,7%).

Mărfurile Alimentare au înregistrat o creștere medie anuală de 7,57%. Cele mai mari scumpiri s-au observat la fructe proaspete (+22,74%), cafea (+19,25%), lapte de vacă (+11,46%), carne de bovine (+10,39%) și pâine (+9,50%). În contrast, legumele și conservele de legume, alături de cartofi, s-au ieftinit.

Mărfurile Nealimentare și Serviciile. Aceste categorii au crescut accelerat. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96% (dominând electricitatea și energia termică), iar serviciile cu 10,52% (în special cele legate de locuință, igienă și cosmetică, și restaurante).

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație, estimând o rată anuală de 9,6% în decembrie 2025 și o scădere semnificativă la 3,7% în decembrie 2026.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat că accelerarea inflației din trimestrul al treilea a fost cauzată de o combinație de factori. Eliminarea plafoanelor la energia electrică (în iulie), care a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra inflației. Majorarea TVA și a accizelor (din august), care s-a transmis în prețuri într-o proporție de până la 85% la nivel agregat. Dinamica ridicată a costurilor salariale în sectorul alimentar și în servicii.

Impactul modificărilor fiscale nu a fost uniform, scumpirile la energia electrică și gaze naturale depășind chiar valoarea strict calculată a TVA.

Isărescu a remarcat că dinamica anuală a salariilor este descendentă, pe fondul înghețării veniturilor publice și al reducerii angajărilor private. Această evoluție a dus la scăderea evidentă a consumului populației începând cu trimestrul al doilea.

În plus, investițiile au înregistrat o cvasi-stagnare, ceea ce afectează perspectiva de redresare economică. Formarea brută de capital fix este în declin, BNR subliniind că absorbția fondurilor europene devine vitală pentru susținerea investițiilor.

