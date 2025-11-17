Politic

Dan Cristian Popescu și-a depus candidatura, ca și independent, la Primăria Capitalei!

Consilierul general PSD Dan Cristian Popescu şi-a depus candidatura, ca și independent, la Primăria Capitalei.

„Mi-am depus candidatura. 27.514 mulţumiri pentru fiecare semnătură depusă, pentru fiecare om care a avut încredere şi a ales să sprijine un candidat independent. Drumul abia începe. Bucureştiul merită mai mult, iar eu continui să lupt pentru asta: cu seriozitate, cu respect şi cu sprijinul vostru”, a scris Dan Cristian Popescu pe pagina sa de Facebook.

Dan Cristian Popescu a scris într-o postare anterioară că, duminică dimineaţă, a cerut binecuvântarea părintelui Ciprian Grădinaru, având convingerea că orice „drum important începe cu un gând bun, cu smerenie” şi cu dorinţa sinceră de a face bine.

„Intrăm într-o perioadă decisivă pentru oraşul nostru. Bucureştiul are nevoie de mai mult echilibru, de mai mult respect între oameni şi de un proiect care să unească, nu să dezbine. Cu această binecuvântare pornesc la drum cu sufletul împăcat şi cu responsabilitatea pe care o datorez bucureştenilor”, a mai subliniat Dan Cristian Popescu în postarea sa.

