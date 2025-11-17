Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților: „Trebuie să ne mândrim cu ei, să le asigurăm condiții bune pentru dezvoltarea profesională și intelectuală!”

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților.

“Astăzi, de Ziua Internațională a Studenților, zi în care comunitatea studențească comemorează evenimentele tragice din 17 noiembrie 1939 de la Praga, reamintiți-vă, dragi studenți, propriile idealuri și luptați pentru ele.

Să nu uităm că, în acea zi, studenții au revoluționat societatea. Trebuie să ne mândrim cu ei, să le asigurăm condiții bune pentru dezvoltarea profesională și intelectuală.

Ziua Internaţională a Studenților e momentul oportun să îi sărbătorim pe toţi cei care reprezintă viitorul României, cu o maturitate şi o asumare demne de toată admiraţia. Pot spune că generaţia actuală constituie un exemplu de adaptare pentru noi, părinţi şi profesori, la noua realitate, fiind unică prin potenţialul său de a face față cu succes provocărilor viitorului.

Anii de studenție reprezintă una dintre cele mai frumoase etape ale vieții. Fiind marcați de emoții intense, prietenii noi, idealuri consacrate, multă muncă și responsabilitate, rămân în amintire pentru toată viața.

Studenția înseamnă curajul de a produce schimbarea, atât în voi înșivă, cât și în jurul vostru. Înseamnă puterea de a o susține și de a o transforma într-un mod de viață. Înseamnă încredere, forță și îndrăzneală.

Nimeni nu poate lupta mai mult și mai bine decât voi înșivă!

Implicarea voastră este esențială, nu numai din perspectiva responsabilității față de propria formare, dar şi din cea a procesului decizional.

Vă doresc, dragi studenți, să aveți mereu parte de succese multe, realizări frumoase, multă încredere și perseverență”, a precizat eurodeputatul Maria Grapini.

Astăzi, 17 noiembrie, este Ziua Internațională a Studenților, zi ce are o încărcătură specială și își are originea într-un eveniment tragic, petrecut la Praga, în 1939. O demonstrație a studenților a fost înăbușită violent de forțele de ocupație, iar mulți dintre protestatari au fost arestați sau uciși. În memoria acestor evenimente, Organizația Internațională a Studenților a declarat această zi, începând cu 17 noiembrie 1941, drept Ziua Internațională a Studenților, denumită și „Ziua luptei pentru libertate și democrație”.