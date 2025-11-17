Președintele polonez, Karol Nawrocki, nu mai vrea ca țara sa să acorde beneficii sociale refugiaților ucraineni!

Președintele polonez Karol Nawrocki nu mai vrea continuarea oferirii de beneficii sociale refugiaților ucraineni din Polonia, justificând această atitudine prin faptul că aceștia nu mai sunt refugiați de război, ci reprezintă deja o minoritate.

Președintele polonez Karol Nawrocki a refuzat să reînnoiască un proiect de lege privind ajutorul care acordă refugiaților ucraineni acces la beneficii sociale, a relatat sâmbătă postul de televiziune de stat polonez TVP World, citat de Anadolu Ajansı.

Nawrocki, care a semnat o versiune modificată a proiectului de lege în septembrie, după ce a respins un proiect anterior, a declarat vineri că este „ultima dată” când aprobă o astfel de prelungire.

De la izbucnirea războiului în 2022, Polonia a primit un aflux mare de refugiați ucraineni, acordându-le statut legal, dreptul la muncă, acces la asistență medicală și o serie de beneficii sociale, inclusiv o alocație lunară de aproape 200 de euro (232 de dolari).

În august, Nawrocki a respins legislația care prelungește asistența financiară pentru ucraineni și a semnalat că va încerca să restricționeze accesul lor viitor la alocații pentru copii și asistență medicală.

Camera inferioară a parlamentului polonez modificat ulterior proiectul de lege pentru a răspunde obiecțiilor sale, ceea ce a dus la promulgarea sa în septembrie.

Subliniind că a aprobat măsura doar pentru a evita să devină „președintele haosului”, Nawrocki a reiterat că nu va mai semna prevederi similare, argumentând că regulile actuale nu mai diferențiază suficient între cetățenii polonezi și ucrainenii care locuiesc în țară.

„Astăzi, în contextul ucrainenilor din Polonia, nu mai vorbim despre refugiați de război. (…) Astăzi, după mai bine de trei ani, vorbim despre o minoritate ucraineană. Aceasta este o schimbare fundamentală care trebuie să se reflecte în politica statului”, a spus el.