Ședința CSAT, convocată pentru luni, 24 noiembrie!

Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru data de luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12.00. Printre subiectele discutate sunt și Strategia de Apărare a Țării, care va trebui să fie avizată în consiliu.

Potrivit anunţului Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la:

• Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

• Analiza Strategică a Apărării;

• Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România;

• Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

„În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Ședința CSAT are loc în contextul în care Administrația Prezidențială a publicat, miercuri, 12 noiembrie, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

„Limitarea drastică a corupției prin: implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor care documentează posibile fapte de corupție, fără interferența acestora în cercetarea penală și în procesul de justiție”, se arată în Strategia Națională de Apărare.

Conceptul central pe care se construiește noua Strategie Națională de Apărare este „independența solidară”, o formulă care sună sofisticată, dar care riscă să rămână doar o expresie într-un document oficial. Iată ce spune mai exact documentul:

„Pe de-o parte, România își va urmări responsabil și matur propriile interese, manifestându-se, pe de altă parte, ca și până acum, drept un asociat loial al partenerilor și aliaților. Suntem convinși că doar în acest fel valoarea noastră adăugată în UE și în NATO își va atinge cu adevărat potențialul. Ne vom manifesta, așadar, ca un membru activ și responsabil al UE și al NATO”, se arată în Strategia Națională de Apărare.

Documentul mai adaugă: „Adevărata independență nu se poate priva de loialitate și valoarea loialității este fortificată de cea dintâi”.