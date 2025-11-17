Politic

Ședință (tensionată) a Coaliției. Reforma pensiilor speciale și a administrației, motiv de dezbateri aprinse!

0

Liderii coaliţiei de guvernare se întâlnesc, luni, pentru a discuta despre proiectul privind pensiile magistraţilor, care trebuie refăcut, în urma respingerii la Curtea Constituţională şi reforma administraţiei.

Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 18.00, pentru discuţiile finale privind două reforme aşteptate, pensiile magistraţilor şi reforma administraţiei. Premierul Ilie Bolojan anunţa, recent, că pachetele de reformă trebuie adoptate pentru a demara discuţiile privind bugetul pe 2026, în caz contrar, existând riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al ţintelor deficitului bugetar.

Liderii coaliţiei de guvernare se întâlnesc, luni, pentru a discuta despre proiectul privind pensiile magistraţilor, care trebuie refăcut, în urma respingerii la Curtea Constituţională şi reforma administraţiei. Şi săptămâna trecută, liderii politici au discutat, inclusiv cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi într-un grup de lucru, cu reprezentanţii din justiţie, pe forma nouă a proiectului, însă nu s-a ajuns la un compromis, astfel încât legea să fie finalizată până la finalul acestei luni, pentru a bifa jalonul din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan declara într-un interviu că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de stat pe anul viitor.

Citește și
Politic

Dan Cristian Popescu și-a depus candidatura, ca și independent, la Primăria…

Politic

Acțiunea Conservatoare a lansat Comitetul de Inițiativă Județeană Bacău

Politic

Două moțiuni simple pe tema energiei respectiv a transporturilor, depuse la Camera…

Politic

Lovitură dură dată lui Drulă. REPER îl susține pe Ciucu în cursa pentru Primăria…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.