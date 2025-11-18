Ana Ciceală intră în cursa pentru Primăria Capitalei și va atenta la voturile candidatului Drulă!

Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, a declarat că, prin această candidatură arătă că „oamenii îşi doresc un oraş în care îşi permit să trăiască, un oraş accesibil, care are grijă de fiecare dintre locuitori, şi care se îngrijeşte de fiecare comunitate şi fiecare cartier”.

Ana Ciceală şi-a depus candidatura, din partea Partidului SENS, alături de 19.500 de semnături, la Biroul Electoral Municipal. „Merg în campanie încrezătoare, pentru că lupta mea e a fiecărui cetăţean care îşi doreşte spaţii verzi, locuinţe publice, aer curat, transport public eficient şi dezvoltare care pune preţ pe oameni, nu pe profit”, a spus Ana Ciceală.

Preşedintele SENS, Andrei Macsut, a menţionat că Bucureştiul poate fi unul dintre cele mai plăcute oraşe din Europa şi este nevoie de curaj să ajungem acolo.

„Este nevoie ca oraşul să se dezvolte în jurul spaţiilor publice comune, în jurul serviciilor publice şi să fie condus de cineva onest şi muncitor. Ana Ciceala înţelege cel mai bine oraşul şi ce înseamnă, nu doar să îl conducă, ci să-l transforme”, a completat acesta, potrivit unui comunicat SENS.