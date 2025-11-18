Artiștii își reimaginează Brașovul în ultimul eveniment „Re:Imagine Brașov” al anului

Eveniment: „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO, Ediția 3”

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Artiști: Chob, Adriana Florea Băloiu, Mihai Moldovanu

Muzică: Lunadesus, ADN Sound

Vizual: Alice-Helen Zigman

Locul desfășurării: Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Data: Vineri, 21 noiembrie 2025, orele 17:00 – 20:00

Muzeul de Artă Brașov vă invită la al treilea și ultimul eveniment al acestui an din seria „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO”, care va avea loc vineri, 21 noiembrie 2025, între orele 17:00- 20:00, la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21. Sălile muzeului se vor transforma în spațiu de inspirație, atelier pentru artiști și cadru pentru discuții.

Cu prilejul acestei ediții, sălile Muzeului de Artă Brașov se vor transforma din nou în loc de creație, cadru de dialog și atelier pentru artiștii: Chob, Adriana Florea Băloiu, Mihai Moldovanu. Publicul va fi martor al procesului artistic și partener în schimbul de idei.

Lunadesus va da tonul atmosferei muzicale, în timp ce ADN Sound se va îngriji de calitatea sunetului.

Lansat în 2023 de Muzeul de Artă Brașov, proiectul „Re:Imagine Brașov” își propune să faciliteze interacțiunea dintre artiștii contemporani și publicul brașovean, să stimuleze interesul pentru procesul artistic și să sprijine dialogul dintre artiști. În cadrul său, muzeul a organizat anual evenimente de creație live și expoziții colective, având în centru patrimoniul construit al Brașovului, identitatea și materialitatea urbană.

Seria actuală, „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO”, invită artiștii la explorarea orașului din două perspective complementare: micro – atenția la detalii intime, texturi, fragmente și micro-istorii ce conturează identitatea invizibilă a locului; macro – privirea de ansamblu asupra Brașovului ca organism urban, spațiu social, cultural și simbolic, aflat între trecut și viitor. Prin mijloace de expresie diverse, artiștii sunt provocați să creeze lucrări ce pun în dialog apropierea și distanța, fragilitatea detaliului și amploarea ideii, transformând orașul într-un spațiu al emoției, reflecției și reimaginării.