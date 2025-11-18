CEC Bank facilitează refinanțarea creditelor acordate prin componentele AGRO și RURAL

CEC Bank continuă să fie alături de antreprenorii din mediul rural și agricol prin semnarea unei noi convenții de garantare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), care permite refinanțarea creditelor AGRO și RURAL.

Noua convenție oferă clienților posibilitatea prelungirii perioadei de finanțare și sprijină beneficiarii aflați în situații care ar putea conduce la exigibilizarea finanțării, contribuind astfel la menținerea stabilității și continuității activității economice în sectoarele agricol și rural.

„Prin această nouă convenție, venim în sprijinul clienților din domeniul agricol și al întreprinderilor din mediul rural, oferindu-le soluții flexibile de refinanțare, adaptate contextului economic actual. CEC Bank rămâne un partener de încredere pentru fermierii și antreprenorii din mediul rural, asigurând acces la finanțare sustenabilă și predictibilă”, a declarat Ramona Ivan, director al Direcției Relații cu Instituții Naționale și Internaționale din CEC Bank.

Principalele caracteristici ale noii convenții de garantare:

Până la 80% din valoarea finanțării poate fi garantată de MADR prin FGCR, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiar.

Dimensionarea creditului de refinanțare, perioada de creditare și rata de dobândă se stabilesc de către bancă, conform normelor proprii de creditare.

Prin noul credit (de tip non-revolving) pot fi refinanțate unul sau mai multe credite de investiții sau pentru capital de lucru, acordate de CEC Bank sau alte instituții de credit, garantate anterior de FGCR în numele și contul statului.

Se pot refinanța inclusiv credite garantate prin programele AGRO și RURAL pentru care contractele de garantare și-au încetat valabilitatea.

Structura de garanții aferentă creditelor refinanțate se menține.

Costul garantiei: FGCR percepe un comision de garantare calculat pe baza de rating al beneficiarului, stabilit de Bancă (1,25% – 3,8% pe an).

Cele două componente, AGRO și RURAL, au fost acordate în anii din urmă în baza Cadrului temporar COVID și Ucraina.

Prin această inițiativă, CEC Bank reconfirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a mediului rural și agricol, contribuind la consolidarea unui sector strategic pentru economia României.

