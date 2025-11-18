Cine se teme de candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu? Liderii PSD știu…

Abuz uriaș la adresa unui candidat independent. Validarea dosarului de candidatură a lui Dan Cristian Popescu, candidat independent la Primăria Capitalei, a fost amânată. Teama, evidentă, a PSD că Dan Cristian Popescu îi va fura multe dintre voturile lui Băluță, este, până la urmă, justificată, cât timp Băluță&co sunt disperați să câștige cea mai bogată primărie a țării. Dar ce facem cu democrația și dreptul de a candida, cât timp respecți legea?

Asta, în condițiile în care au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM).

Revoltat, Dan Cristian Popescu a reacționat:

„Se încearcă privarea mea de dreptul constituțional de a candida pentru Primăria Municipiului București.

Ca cetățean și ca independent, îmi apăr nu doar dreptul meu, ci un principiu esențial al democrației:

orice român are dreptul să candideze dacă îndeplinește condițiile legale și dacă este susținut de oameni, nu de partide.

Am respectat legea, am strâns semnăturile cerute, am depus toate documentele în termen și în mod transparent.

Orice încercare de a mă elimina administrativ sau birocratic din competiție nu este doar o lovitură la adresa mea — este o lovitură la adresa dreptului fiecărui bucureștean de a-și alege liber primarul.

Eu nu cer privilegii.

Cer doar respectarea Constituției și a regulilor democratice.

Și vă promit un lucru: nu mă voi opri.

Nu în fața presiunilor, nu în fața jocurilor politice, nu în fața celor care se tem de un independent susținut de oameni, nu de partide.

Bucureștiul merită o competiție corectă. Iar eu voi duce această luptă până la capăt!”.