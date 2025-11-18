Este sau nu obligatorie asigurarea RCA pentru trotinetele electrice?

ASF estimează că zeci de mii de trotinete electrice ar putea intra sub obligația de a avea asigurare RCA, în urma noii legi adoptate de Parlament și promulgate recent. Modificările legislative vizează redefinirea termenului de „vehicul” astfel încât anumite mijloace de transport electrice, precum trotinetele, bicicletele electrice sau alte dispozitive similare, să fie incluse în categoria celor pentru care este necesară o poliță RCA. Intrarea în vigoare a prevederilor se va face imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial, ceea ce ar putea genera schimbări importante pentru proprietarii de vehicule electrice din toată țara.

În timp ce ASF susține că mii – până la 30.000 – de trotinete electrice vor deveni obligate să fie asigurate, operatorii de mobilitate urbană Bolt și Lime afirmă că flotele lor nu se încadrează în noile criterii legale, întrucât nu depășesc limitele tehnice prevăzute. Acest lucru ar putea însemna că responsabilitatea asigurării va fi relevantă în special pentru vehiculele personale și pentru modelele performante care depășesc greutatea sau viteza reglementată.

Într-un răspuns transmis HotNews.ro, ASF estimează că „ar putea fi necesară încheierea asigurării RCA pentru un număr de aproximativ 7.500 – 30.000 de trotinete electrice”, imediat ce legea va fi publicată în Monitorul Oficial. Instituția confirmă că obligația se aplică de la momentul publicării, fără perioadă de tranziție.

Plenul Camerei Deputaților, for decizional, a adoptat pe 22 octombrie proiectul de lege RCA care aduce în sfera asigurării obligatorii vehicule precum anumite trotinete și biciclete electrice care până acum nu necesitau înmatriculare sau înregistrare. Proiectul a fost promulgat joi de președintele Nicușor Dan și urmează să intre în vigoare după publicare.

Noua lege definește „vehiculul” astfel încât să includă:

a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

b) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;

c) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) sau b);

d) tramvai.

ASF arată că printre noile vehicule ce vor necesita poliță RCA se numără: trotinete electrice, biciclete electrice (eBikes), segway-uri, monocicluri electrice, skateboard-uri electrice (hoverboard-uri), anumite vehicule industriale și agricole motorizate, precum și alte vehicule electrice sau mecanice pe două sau trei roți ce depășesc una dintre condițiile de mai sus.

„Obligația de asigurare pentru toate vehiculele care se încadrează în definiția de mai sus este instituită de la momentul publicării legii în Monitorul Oficial”, precizează ASF.