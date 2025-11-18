Ludovic Orban nu mai este consilier prezidențial!

Administrația Prezidențială a transmis, marți, că Nicușor Dan și Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, arată mesajul Administrației Prezidențiale.