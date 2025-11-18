Performanțe istorice la naționale: 55 de recorduri doborâte. Camelia Potec: “S-a înotat foarte repede”!

Campionatele Naționale de Înot au adus un val de performanțe: peste 50 de recorduri doborâte și o generație de sportivi care înoată mai repede ca oricând.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, s-a arătat foarte încântată de evoluția sportivilor la competiția națională și a dezbătut, pe larg, situația din înotul autohton la acest final de 2025.

Camelia Potec despre :

CAMPIONATELE NAȚIONALE ÎNCHEIATE ÎN WEEK-END

“Suntem foarte fericiți pentru că am văzut că s-a înotat foarte repede. Avem 55 de recorduri naționale la un număr de peste 500 de sportivi care au participat la aceste campionate naționale. Ne-am bucurat să vedem că există foarte mare progres, că există dorință de a înota cât mai repede. Încă de la începutul naționalelor, când am văzut că pică recordurile naționale și nu numai cele de 14, 15, 16, 17 ani, ci chiar și cele de seniori, am spus:” Da e bine, va fi o competiție foarte reușită”! Și am văzut că sportivii sunt motivați încă de la început. S-au încurajat unii pe ceilalți, am simțit într-adevăr că este o competiție mare, o competiție majoră, nu doar un campionat național. Și sunt convinsă că, dacă această competiție ar fi fost de nivel internațional, sportivii noștri ar fi reușit să înoate la fel de bine, poate chiar mai bine! Ei au început să nu mai facă diferențe între campionate naționale și campionate internaționale și au reușit să se motiveze ca fiind competiția lor de obiectiv din acel an. Acest lucru ne bucură pentru că vedem performanță”.

LOTUL CALIFICAT LA EUROPENELE ÎN BAZIN SCURT

“Avem un lot numeros de sportivi calificați la următoarea ediție a campionatelor europene în bazin scurt, Campionat european care va avea loc peste două săptămâni în Polonia. Bineînțeles că ne dorim să avem și rezultate bune acolo, chiar dacă nu avem ca obiectiv câștigarea unei medalii. Obiectivul principal a fost să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați. Am estimat un număr de 8 sportivi, avem 12 sportivi și chiar dacă nu vom merge cu toți sportivii calificați pentru că încercăm să îi protejăm pe cei tineri, iar pe cei care au mai avut probleme de sănătate, accidentări, să îi protejăm în vederea participării și calificării la competițiile anului 2026 . Avem o generație de sportivi tineri care vor intra în arena internațională încă de anul viitor și sperăm că la Jocurile Olimpice 2028 să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați”.

ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR ÎN BAZINUL DE LA OTOPENI

“De la începutul acestui campionat și la toate campionatele pe care le organizăm la Otopeni simțim că suntem ca acasă, pentru că noi am deschis acest bazin alături, bineînțeles, de cei care l-administrează: de Primăria orașului Otopeni, cu un campionat european de înot. Simțim că suntem primiți cu drag în acest Complex Sportiv de Natație de la Otopeni. Sperăm că în continuare să organizăm competiții de mare anvergură aici”.

RECUNOAȘTERE VS.PROGRES

“Este important să rămâi cu picioarele pe pământ după un succes important și să te gândești, să-ți dorești să fii recunoscut mai des și să-ți dorești să progresezi și să ai performanțe din ce în ce mai mari. Nu e suficient să rămâi la nivelul la care ești recunoscut pe stradă, de exemplu, dar gata, de acum trebuie să muncești mai puțin, că oricum ești cunoscut în țară sau în orașul de unde vii! Asta ar trebui să-i motiveze pe sportivi. Cel puțin pentru mine a fost o motivație mai mare. Mi-am dorit să progresez și m-am simțit puțin datoare pentru acei oameni care mă recunoșteau, pentru că aveam senzația că le sunt datoare, că ei mă urmăresc în continuare și eu sunt datoare să înot mai repede și să am performanțe în continuare”.

FOTO: FRNPM